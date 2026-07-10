Ambice OpenAI v oblasti prohlížečů končí, Atlas po necelém roce zavírá brány

Zdroj: dxbnewsnetwork
OpenAI se nachází uprostřed konkurenční AI války. Jde vidět, jak každou chvíli dojde k představení LLM, tedy velkého jazykového modelu, případně jakékoliv další služby založené na umělé inteligenci. Firmy se předhánějí, díky čemuž uživatelé dostávají novinky na měsíční bázi. Minulý rok ale OpenAI vstoupilo do světa webových prohlížečů, kde firma chtěla způsobit revoluci.
Atlas nemá ani jeden rok
Webový prohlížeč Atlas byl představen v říjnu minulého roku a OpenAI si slibovalo, že změní procházení webových stránek a zavaří zaběhnutým prohlížečům jako Chrome, Safari, Edge a dalším. Nakonec se tak nestalo, jelikož došlo k poměrně fádnímu oznámení, že Atlas končí.
Ten byl vydán jen pro macOS a plánovaly se verze pro Windows, iOS a Android, ale to se nikdy nestane. Společnost ale neuvedla jakékoliv podrobnosti. Jednoduše konstatovala, že skončí. Jenže nikde není stanoveno datum, případně jakékoliv podrobnosti.
Náhrada zde ve své podstatě existuje, respektive jsou dvě. V první řadě se ChatGPT dostane do postranního panelu u webových prohlížečů postavených na Chromiu skrze existující plugin. OpenAI chce také uživatele migrovat do samostatné ChatGPT aplikace pro počítače.
Zdroje: techcrunch.com, androidauthority.com, dxbnewsnetwork.com
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