Huawei H3550: chytré hodinky na míru firemním potřebám

Zdroj: Huawei
Huawei sice v našich končinách jen sporadicky představí nějaký mobil, ale v kategorii nositelných zařízení je poměrně aktivní. Ostatně jeho hodinkám a sluchátkům se daří, i na našem trhu. Nyní ale představil vskutku netradiční hodinky.
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Huawei H3550
Hodinky se jmenují Qingyun H3550, což je tedy vskutku netradiční název pro takový typ zařízení od Huawei, ale jde více méně o základní platformu. V této podobě se nikdy nedostanou do obchodů. Huawei je vytvořil pro firmy, které si mohou nadiktovat, jak je má Huawei upravit po softwarové stránce. Mohou si tak nechat upravit úvodní obrazovku, ciferníky, řemínky, potisk a také obal hodinek.
Huawei také umožňuje vývoj specifických aplikací pro hodinky. V základu jde ale o poměrně běžné zařízení, které nabízí zdravotní funkce a fitness měření. Podporují GPS (L1 + L5 dvoufrekvenční) / GLONASS / BeiDou (B1I + B1C + B2a) / GALILEO (E1 + E5a) / QZSS (L1 + L5 dvoufrekvenční) / NavIC a také NFC, takže mohou posloužit případně i jako přístupový klíč nebo na placení.
Zde tedy záleží na firmě, která si je objedná. Huawei možná tak našel skulinu na trhu a nabídne velkým společnostem možnost mít vlastní hodinky, které si mohou nechat upravit pro zaměstnance. Cenu samozřejmě nemají nastavenou, jelikož nejsou určeny pro přímý prodej. Zde asi bude hlavní otázkou, kolik si jich objedná nějaká firma.
Zdroj: gizmochina.com
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