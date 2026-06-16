Zprávy pro Android dostanou možnost přizpůsobení

Zdroj: Dotekomanie.cz
Poslední výrazná novinka v aplikaci Zprávy pro Android se odehrála v únoru tohoto roku a nyní zde máme ukázku toho, na čem se nyní pracuje.
Zprávy pro Android: Živé sdílení polohy je již k dispozici [aktualizováno]
I animované tapety
Aktuálně si nelze aplikaci, tedy konkrétní chaty příliš přizpůsobit. Nabízí se jen volba použitých barev z předem nastavených palet. To by se mělo brzy změnit. Vývojáři chystají možnost nastavení tapety pro konkrétní chaty. Budou se nabízet přednastavené tapety a také zde bude možnost si nastavit vlastní fotku.
Aby toho nebylo málo, tak aplikace zřejmě dostane podporu i pro animované tapety, tedy animované obrázky či videa. Jak se můžete podívat níže, výsledek asi nemusí být optimální v případě agresivnějších animací.
Lze předpokládat, že se první dočkáme jen tapet, až později se nasadí podpora pro animované tapety. Zde je ale možnost, že od tohoto plánu vývojáři upustí.
Zdroj: androidauthority.com
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