Zprávy pro Android dostanou možnost přizpůsobení

• 16. 6. 2026#Android #Aplikace
Zprávy pro Android dostanou možnost přizpůsobení

Zdroj: Dotekomanie.cz

Poslední výrazná novinka v aplikaci Zprávy pro Android se odehrála v únoru tohoto roku a nyní zde máme ukázku toho, na čem se nyní pracuje.

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I animované tapety

Aktuálně si nelze aplikaci, tedy konkrétní chaty příliš přizpůsobit. Nabízí se jen volba použitých barev z předem nastavených palet. To by se mělo brzy změnit. Vývojáři chystají možnost nastavení tapety pro konkrétní chaty. Budou se nabízet přednastavené tapety a také zde bude možnost si nastavit vlastní fotku.

messages wallpapers dark mode 1000w 593h jpg

Zdroj: androidauthority

Aby toho nebylo málo, tak aplikace zřejmě dostane podporu i pro animované tapety, tedy animované obrázky či videa. Jak se můžete podívat níže, výsledek asi nemusí být optimální v případě agresivnějších animací.

Lze předpokládat, že se první dočkáme jen tapet, až později se nasadí podpora pro animované tapety. Zde je ale možnost, že od tohoto plánu vývojáři upustí.

Zdroj: androidauthority.com

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Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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