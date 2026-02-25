Zprávy pro Android: Živé sdílení polohy zamíří do aplikace

Zdroj: Dotekomanie.cz
Každou chvíli se objevuje nějaké vylepšení u aplikace Zprávy pro Android, které má více přiblížit samotné fungování k nějaké běžné komunikační platformě. Mnohdy se jedná o vychytávky, ale tentokrát se dozvídáme o celkem užitečné funkcionalitě pro sdílení polohy.
Google připravuje vylepšení pro Zprávy pro Android: Přesné kopírování textu
Živé sdílení polohy
Už nyní aplikace umí sdílet aktuální polohu. Stačí kliknout na znaménko plus vedle místa pro psaní zprávy a pak zvolit ikonu polohy. Jak se ale ukazuje, pracuje se na živém sdílení polohy. Do nabídky dodatečných funkcí tedy přibude ještě jedna ikona pro sdílení, ale ta nabídne sledování v reálném čase.
V základu se nabízí sdílení polohy na jednu hodinu a na celý den, ale je zde také možnost nastavení si vlastního času. Po potvrzení se odešle do chatu box s mapou. Druhá strana si tak bude moci zobrazit, kde se druhá strana nachází. Zatím ale nevíme, jestli tento box bude ukazovat přímo polohu, nebo tam bude pouze mapa celého světa.
Sdílení bude možné kdykoliv ukončit a v samotné historii se pak zobrazí, že sdílení bylo ukončeno. Novinka byla zaznamenána ve verzi 20260220_01_RC00 a zatím není aktivní, ale vypadá, že nemá daleko od dokončení.
