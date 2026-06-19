YouTube testuje nové rozhraní přehrávače: větší přehlednost i změna pozic

Vizualizace; Zdroj: Dotekomanie.cz
Vývojáři a designéři v Youtube si rádi hrají s nejrůznějšími experimenty v aplikaci. Nedávno jsme vás informovali o změně u Shorts, a jak se ukazuje, pracuje se i na změně u běžných videí.
YouTube Shorts bez hodnocení palci? Experiment s novým rozhraním
Rošáda
Stránka konkrétního videa obsahuje mnoho věcí, tedy spíše prvků. Vývojáři sem musí vměstnat nejen informace o aktuálním videu, ale také návrhy na další, komentáře a další funkce. V rámci testovací verze se snaží prvky přeskupit, což vypadá jako drobná úprava, ale v jednom případě asi kýžená.
Jak můžete vidět na porovnání aktuální a testovací verze, došlo na přesun skoro všeho, co se nachází hned pod videem. Na svém místě zůstalo jen logo kanálu. Samotný název se zmenšil a přesunul pod nadpis, kde jsou i další informace. Je zde trochu těsno, bych tedy řekl, jelikož na jednom řádku máte ještě počet zhlédnutí, lajků a pak je zde tlačítko pro další informace.
Palce dolů a nahoru jsou větší a blíže k palci, takže to mohou ocenit praváci. Současně je zde i tlačítko pro sdílení a Gemini. Nově ale nebude nutné posouvat v tomto seznamu horizontálně. Pro další prvky se nabízí tři tečky, takže se rozbalí nabídka. Ovládání se tedy zlepší, ale současně to bude trochu o hledání.
Zatím se ale jedná o testování nové podoby a není jasné, co se ještě změní a kdy bude nová podoba k dispozici.
Zdroj: androidauthority.com
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