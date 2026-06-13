YouTube Shorts bez hodnocení palci? Experiment s novým rozhraním

• 13. 6. 2026#Android #Aplikace
YouTube Shorts bez hodnocení palci? Experiment s novým rozhraním

Zdroj: Imagen 3

Youtube se stará o svou aplikaci a jednou za čas se dočkáme nějaké experimentální funkce, kterou si mohou vyzkoušet uživatelé, co mají placený účet. Jindy naopak dojde k testování na úzké skupině uživatelů bez povšimnutí. V rámci jednoho testování si vývojáři pohrávají s palci u videí.

Buď se libí nebo nech být

Právě u videí na Youtube můžete dávat jednoduše vědět, jestli se vám obsah líbí či nikoliv, a to prostřednictvím palců nahoru a dolů. V minulosti Youtube již experimentoval s odebráním nebo přesunutím, zejména negativních reakcí, ale vlna kritiky donutila firmu upustit od těchto plánů.

Zřejmě si řekli, že pokud u videí to není žádaná změna, tak to zkusí u Shorts, tedy vertikálního formátu krátkých videí. Mnoho uživatelů reportuje, že u tohoto obsahu již nemá palce nahoru a dolů. Místo toho se nabízí jen srdíčko, což není moc typické pro tuto platformu, spíše pro jiné konkurenční s tímto typem obsahu.

youtube shorts heart like button test 2

Zdroj: 9to5google

Vzhledem k tomu, že testování probíhá bez nějakého oznámení a docela nahodile, asi Youtube sleduje reakce. Ty zatím nejsou moc pozitivní, takže je šance, že upustí od této změny. Musíme si ale počkat na rozhodnutí, případně jestli si začne se stejnou myšlenkou pohrávat i u běžných videí.

Zdroj: 9to5google.com

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Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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