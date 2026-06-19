ChatGPT zavádí sekci pro naplánované úkoly, láká na ni předplatitele

Zdroj: REUTERS / Dado Ruvic
ChatGPT na tom není finančně moc dobře, společnost stále více prodělává než vydělává. A navíc to nevypadá, že by se to letos mělo nějak zlepšit, spíše naopak. I tak se snaží udržet a nalákat uživatele na nové funkce, některé spadají za předplatné, jako třeba nová sekce Naplánovaných akcí.
Nejen plánované akce
Na svém X profilu společnost zveřejnila novinku Naplánované úkoly, respektive tato funkcionalita dostává svou vlastní sekci. Může fungovat i jako kalendář s upozorněním, jelikož na ukázce níže je zadán jednoduchý úkol, kdy se má aplikace připomenout den před fotbalovým utkáním. Navíc na samotné stránce tedy uvidíte vše, co je v plánu.
Také se nabídne, aby ChatGPT něco dodělalo v konkrétní čas, takže teoreticky jej můžete naplánovat na dobu, kdy se vám obnoví limity. Novinka je dostupná ale jen pro platící uživatele. Ve verzi zdarma není vůbec k dispozici. Co je ale zadarmo, je například funkcionalita v rámci aktuální fotbalové horečky. Chatbot umí zobrazit výsledky a personalizovat je.
Došlo také na oznámení ukončení jedné služby. Konkrétně Pulse, což je funkce zaměřená na předkládání denních souhrnů, bude v následujících dvou týdnech ukončena. Místo ní mají uživatelé používat nové naplánované události.
Zdroj: engadget.com
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