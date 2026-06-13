The90 Gem: Chytrý šperk na krk s jedinou funkcí

Zdroj: the90
Relativně nedávno jsme vás informovali o prstenu, který ve své podstatě je vlastně hodinkami. Rogbid Fusion bychom nazvali jako raritku, ale máme zde další doplněk, který je hodně specifický. Jmenuje se The90 Gem.
Rogbid Fusion: miniaturní chytré hodinky, které lze nosit i na prstu
The90 Gem
V tomto případě se jedná o chytrý šperk, který se nosí jen na krku. V sobě má zabudované senzory, ale neměří tep, kroky, spánek nebo něco podobného. Jediným smyslem je měření intenzity UVA a UVB záření v reálném čase. Nic víc nedělá. Vše je synchronizované s mobilním telefonem a aplikací přes Bluetooth Low Energy. Na jedno nabití funguje jeden týden.
A proč vlastně měřit něco takového? Smyslem je monitorovat vystavení tomuto záření, přičemž následně aplikace vyhodnocuje, jestli jste nebyli příliš dlouho na slunci, případně jestli je čas použít nějaký opalovací krém. Navíc aplikace umí pracovat s údaji o vaší pleti a vyhodnocovat na základě měření všechna data.
Navíc tento doplněk je vyroben z titanu, tedy tělo. Je dostupný ve zlatém a stříbrném provedení. Za touto novinkou stojí Stacy Salvi (expertka v oboru health-tech a bývalá vedoucí akvizice Fitbitu společností Google). Novinka ale není levná. Přijde na 299 dolarů bez nějaké slevy, což je cca 6 300 Kč bez daně a poplatků.
Zdroje: engadget.com, the90.com
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