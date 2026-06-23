Letní výbava v akci: Připravte se na horké dny s výraznými slevami KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 23. 6. 2026#Ostatní
Letní výbava v akci: Připravte se na horké dny s výraznými slevami

Letní sezóna s sebou přináší ideální příležitost pro pobyt u vody, relaxaci na zahradě i aktivní vodní sporty. Společnost Alza si pro nadcházející slunečné měsíce připravila rozsáhlou kampaň zaměřenou na letní výbavu, která zahrnuje vše od ochranné kosmetiky přes rodinné bazény až po čluny a paddleboardy. Akční nabídka přináší možnost pořídit špičkové vybavení s výrazným cenovým zvýhodněním.

Ochrana před sluncem a opalování

Kvalitní ochrana pokožky je během teplých letních dní naprostým základem pro bezpečný pobyt na slunci. Výběr produktů zahrnuje pleťové krémy s vysokým ochranným faktorem i hydratační oleje, které poskytují spolehlivou ochranu před UV zářením a zároveň pečují o citlivou pokožku obličeje i celého těla.

Bazény a vodní zábava

Vlastní osvěžení na zahradě představuje nejlepší způsob, jak přečkat tropické teploty v pohodlí domova. Nabídka pokrývá jak kompaktní nafukovací modely pro nejmenší, tak prostorné nadzemní bazény s pevnou konstrukcí a designovými motivy kamenů či ratanu, které vkusně doplní jakýkoliv exteriér.

Čluny, kajaky a paddleboardy

Pro milovníky aktivního odpočinku a objevování vodních toků je připraven široký sortiment plavidel. K dispozici jsou lehké nafukovací kajaky pro jednotlivce i dvojice, robustní expediční čluny s kompletní výbavou a stále populárnější paddleboardy vhodné pro dospělé i děti, které kombinují zábavu se sportovním tréninkem.

Šnorchlování a potápění

Průzkum podvodního světa v průzračných letních vodách vyžaduje spolehlivé vybavení, které zajistí komfort a bezpečí. Šnorchlovací sady obsahující brýle, anatomicky tvarovaný šnorchl a nastavitelné ploutve jsou ideální volbou pro rekreační potápěče všech věkových kategorií.

Zahradní nábytek a relaxace

Pohodlné zázemí na zahradě či terase je klíčem k dokonalému letnímu odpočinku. Ergonomická lehátka z moderních odolných materiálů nebo luxusního teakového dřeva, stejně jako závěsná lehátka s integrovanou stříškou proti slunci, vytvoří ideální zónu pro relaxaci po náročném dni.

Další zajímavé výběry

Kromě samotné relaxace a vodních sportů vyžaduje letní údržba zahrady také efektivní zavlažovací systémy. Pro udržení zeleného trávníku a rozkvetlých záhonů jsou v nabídce zařazeny odolné zahradní hadice a praktické vozíky pro snadnou manipulaci i skladování.

Mezi tyto produkty patří GARDENA Hadice zavlažovací Classic Roll-fix plochá 20 m, s kazetou (-30 %), která vyniká svou skladností. Pro pohodlnou manipulaci poslouží GARDENA Vozík na hadici kovový CleverRoll M, 20 m (-12 %). Pro větší zahrady je k dispozici GARDENA Hadice Classic 19 mm, 50 m (-10 %).

Využijte aktuální časově omezené nabídky a doplňte svou výbavu na nadcházející sezónu ještě dnes. Kompletní přehled akčních produktů naleznete na oficiálních stránkách prodejce Alza.cz.

Sbohem, Apple AI! 🛑 Velký přehled iOS 27 a tajné hinty na ohebný iPhone

💡ANKETA: Používáte na svém telefonu funkci Always-On Display (neustále zobrazené hodiny a notifikace)?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Uživatelská fotografie

Obchodní sdělení za jehož obsah odpovídá objednavatel.

Komentáře

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim