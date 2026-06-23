Letní výbava v akci: Připravte se na horké dny s výraznými slevami

Letní sezóna s sebou přináší ideální příležitost pro pobyt u vody, relaxaci na zahradě i aktivní vodní sporty. Společnost Alza si pro nadcházející slunečné měsíce připravila rozsáhlou kampaň zaměřenou na letní výbavu, která zahrnuje vše od ochranné kosmetiky přes rodinné bazény až po čluny a paddleboardy. Akční nabídka přináší možnost pořídit špičkové vybavení s výrazným cenovým zvýhodněním.
Ochrana před sluncem a opalování
Kvalitní ochrana pokožky je během teplých letních dní naprostým základem pro bezpečný pobyt na slunci. Výběr produktů zahrnuje pleťové krémy s vysokým ochranným faktorem i hydratační oleje, které poskytují spolehlivou ochranu před UV zářením a zároveň pečují o citlivou pokožku obličeje i celého těla.
- NIVEA Sun Pleťový krém Specialist Derma Skin Clear SPF50+ 40 ml (-48 %)
- MÁDARA Opalovací krém s obsahem rostlinných kmenových buněk a antioxidanty SPF30 100 ml (-45 %)
- NIVEA Sun Pleťový krém Specialist Invisible Daily Fluid SPF50+ 40 ml (-39 %)
- ASTRID SUN Olej na opalování SPF 30 200 ml (-36 %)
- COCOSOLIS Uomo Suntan & Body Oil 110 ml (-36 %)
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Bazény a vodní zábava
Vlastní osvěžení na zahradě představuje nejlepší způsob, jak přečkat tropické teploty v pohodlí domova. Nabídka pokrývá jak kompaktní nafukovací modely pro nejmenší, tak prostorné nadzemní bazény s pevnou konstrukcí a designovými motivy kamenů či ratanu, které vkusně doplní jakýkoliv exteriér.
- MARIMEX Bazén nafukovací TAMPA bez příslušenství 3,66 x 0,91m (-15 %)
- MARIMEX Bazén s konstrukcí FLORIDA bez příslušenství 3,05 x 0,91m (-24 %)
- MARIMEX Bazén s konstrukcí Orlando 3,66 × 1,07 m fólie, skimmer – motiv RATAN (-24 %)
- MARIMEX Bazén s konstrukcí FLORIDA bez příslušenství 3,05 x 0,91m – motiv KÁMEN (-23 %)
- Bestway Bazén 152x30cm (-10 %)
- BESTWAY Nafukovací branka a koš do bazénu (-10 %)
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Čluny, kajaky a paddleboardy
Pro milovníky aktivního odpočinku a objevování vodních toků je připraven široký sortiment plavidel. K dispozici jsou lehké nafukovací kajaky pro jednotlivce i dvojice, robustní expediční čluny s kompletní výbavou a stále populárnější paddleboardy vhodné pro dospělé i děti, které kombinují zábavu se sportovním tréninkem.
- Intex Challenger K1 Kayak (-29 %)
- Intex Challenger K2 Kayak (-24 %)
- Nafukovací člun Mariner 3 (-20 %)
- Aga Dětský Paddleboard DS2218 305 × 81 × 15 cm (-10 %)
- Bestway Aqua Drifter 11′ 2-in-1 (-10 %)
- Bestway Oceana Compactair 10′ (-10 %)
- Bestway Oceana 10′ 2-in-1 (-10 %)
- Aga Paddleboard DS2205SEAT 320 × 81 × 15 cm (-10 %)
- INTEX Seahawk 4 Boat Set (-10 %)
- INTEX Excursion 4 Boat Set (-10 %)
- INTEX Challenger 2 Boat Set (-10 %)
- SunClub 34176 Nafukovací kajak „Pathfinder“ 274 × 77 × 43 cm, zelený (-15 %)
- Další slevy najdete zde
Šnorchlování a potápění
Průzkum podvodního světa v průzračných letních vodách vyžaduje spolehlivé vybavení, které zajistí komfort a bezpečí. Šnorchlovací sady obsahující brýle, anatomicky tvarovaný šnorchl a nastavitelné ploutve jsou ideální volbou pro rekreační potápěče všech věkových kategorií.
- ACRA Šnorchlovací set 3v1 M6213, černý, brýle, šnorchl, ploutve 36-41 (-26 %)
- ACRA Šnorchlovací set 3v1 M6213, modrý, brýle, šnorchl, ploutve 36-41 (-26 %)
- Další slevy najdete zde
Zahradní nábytek a relaxace
Pohodlné zázemí na zahradě či terase je klíčem k dokonalému letnímu odpočinku. Ergonomická lehátka z moderních odolných materiálů nebo luxusního teakového dřeva, stejně jako závěsná lehátka s integrovanou stříškou proti slunci, vytvoří ideální zónu pro relaxaci po náročném dni.
- Lehátko MAKDEBURG, šedá (-18 %)
- Lehátko MAKDEBURG, antracit (-18 %)
- Aga Zahradní závěsné lehátko se stříškou tmavě šedé (-10 %)
- Aga Zahradní závěsné lehátko se stříškou béžové (-10 %)
- FaKOPA Skládací lehátko ABELE, z teaku (-10 %)
- FaKOPA Lehátko z teaku ELISA 200 cm (-10 %)
- KingCamp Magnolia B20 black (-20 %)
- Další slevy najdete zde
Další zajímavé výběry
Kromě samotné relaxace a vodních sportů vyžaduje letní údržba zahrady také efektivní zavlažovací systémy. Pro udržení zeleného trávníku a rozkvetlých záhonů jsou v nabídce zařazeny odolné zahradní hadice a praktické vozíky pro snadnou manipulaci i skladování.
Mezi tyto produkty patří GARDENA Hadice zavlažovací Classic Roll-fix plochá 20 m, s kazetou (-30 %), která vyniká svou skladností. Pro pohodlnou manipulaci poslouží GARDENA Vozík na hadici kovový CleverRoll M, 20 m (-12 %). Pro větší zahrady je k dispozici GARDENA Hadice Classic 19 mm, 50 m (-10 %).
Využijte aktuální časově omezené nabídky a doplňte svou výbavu na nadcházející sezónu ještě dnes. Kompletní přehled akčních produktů naleznete na oficiálních stránkách prodejce Alza.cz.
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