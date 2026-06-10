Telegram se vrací na chytré hodinky s Wear OS a watchOS aktualizováno

• 10. 6. 2026#Android #Aplikace
Telegram se vrací na chytré hodinky s Wear OS a watchOS [aktualizováno]

Zdroj: Telegram

Aktualizováno 10. 6.

Po více než měsíci od uvedení první verze Telegramu pro hodinky se systémem Wear OS po dlouhé době zde máme dobrou zprávu pro majitele hodinek od Applu. I na tuto platformu se dostává klient této komunikační platformy. V tomto případě se jedná o návrat po deseti letech. O novince informoval sám CEO a zakladatel, Pavel Durov na své profilu na X.

Telegram Messenger
Telegram Messenger
Stáhnout QR-Code
Telegram Messenger
Developer: Telegram FZ-LLC
Price: Free+

Původní článek 31. 5.

Komunikační platforma Telegram patří mezi ty aktivnější, i z pohledu vývojářů. Ostatně každý měsíc se dočkáme celé nálože vylepšení. Nyní se připravuje klient pro chytré hodinky se systémem Wear OS.

Telegram je zpět

Aplikace Telegram v minulosti měla verzi pro chytré hodinky se systémem od Googlu, ale v roce 2021 došlo k ukončení s vydáním nové verze aplikace Telegram. Aktuálně se ale v rámci beta programu testuje nová verze.

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Zdroj: Telegram

Na snímcích obrazovek vidíte celé rozhraní. Skutečně zde není nic komplikovaného, ani nějaké nastavení. Na displej se vleze dost informací a v konverzacích máte rovnou dvě tlačítka pro vytvoření reakce. Nabízí se klávesnice i hlasové zadání. Díky těmto plovoucím prvkům nemusíte vždy doskrolovat na konec konverzace.

Telegram pro Wear OS ale není jen prodloužení klienta z mobilu. V podstatě se jedná o samostatnou aplikaci, kterou musíte pomocí QR kódu spárovat s aplikací v mobilu. Funguje tak samostatně a mobil nemusíte mít stále u sebe. Stačí mít k dispozici internetové připojení. Zatím ale nevíme, jestli se díváme na skoro dokončenou aplikaci nebo jen rozdělanou verzi. K dispozici je v beta programu a není jasné, kdy se dostane do stabilní verze.

Telegram
Telegram
Stáhnout QR-Code
Telegram
Developer: Telegram FZ-LLC
Price: Free

Zdroje: androidauthority.com, 9to5mac.com

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Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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