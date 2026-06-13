Lenovo představuje odolný tablet ThinkTab X11

Lenovo ThinkTab X11 | Zdroj: Lenovo
Čínská společnost Lenovo přichází na trh s odvážným zařízením, které přímo patří mezi odolné tablety. Model nese název ThinkTab X11 a z pohledu výbavy zamíří do nižších pater střední třídy. Výrobce vůbec poprvé tuto novinku ukázal během veletrhu MWC v Barceloně, ale až nyní byla uvolněna do oficiálního prodeje.
Stvořen do terénu
Přírůstek si vysloužil 10,95palcový IPS displej s 2,5K rozlišením a 90Hz obnovovací frekvencí, o jehož ochranu se stará odolné sklo Gorilla Glass. Vnitřní stránka je složena z čipové sady Snapdragon 7s Gen 3 od Qualcommu, kterou doplňují dvě rozdílné konfigurace paměti. Zatímco verze 8 + 128 GB podporuje pouze Wi-Fi připojení, tak druhá varianta (8 + 256 GB) přináší navíc připojení k 5G sítím.
Za příjemné překvapení můžeme označit 10 200mAh článek baterie s možností jeho výměny bez použití šroubováku. Speciální režim dokonce umožňuje provoz zcela bez baterie. Samotná konstrukce splňuje požadavky certifikací IP68 a MIL-STD-810H při použití s pouzdrem. Součástí softwarové stránky je operační systém Android 16, kde výrobce slibuje 4 roky bezpečnostních záplat.
Dozadu byl dosazen 13MPx objektiv fotoaparátu, kdežto vpředu naleznete základní 8MPx kamerku. Mezi ostatní prvky výbavy ještě patří 3,5mm audio jack, technologie NFC, stereo reproduktory, slot pro paměťovou microSD kartu, dva USB-C porty nebo dva mikrofony. Nakonec nechybí ani podpora dotykového pera Tab Pen XE.
Prodejní cena vychází na 499 dolarů (tj. cca 10 478 Kč) a vyšší provedení pořídíte od 579 dolarů (tj. cca 12 158 Kč). Dostupnost by se mohla rozšířit v nejbližších týdnech.
Zdroje: lenovo.com, gizmochina.com
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