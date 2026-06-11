Samsung plánuje oznámení u Galaxy A27 5G

Samsung Galaxy A27 5G | Zdroj: GSMArena
Firma Samsung dokončuje novou generaci telefonu do řady Galaxy A, který tak doplní trojici z loňského roku. Již v dubnu letošního roku jsme na českém trhu byli svědky oznámení 5G dvojice Galaxy A37 a Galaxy A57. Oficiální představení má nyní před sebou zástupce s názvem Galaxy A27 5G. Aktuální únik přibližuje konečnou podobu, klíčové specifikace a prodejní ceny.
Povedený přírůstek
Novinka má disponovat 6,7palcovým displejem s Full HD+ rozlišením a slušnou 12MPx selfie kamerkou ve výřezu typu Infinity-O. Vedle čipové sady Snapdragon 6 Gen 3 od Qualcommu můžeme očekávat dvě paměťové konfigurace, a to konkrétně 6 + 128 GB a 8 + 256 GB. Tento model oproti poslední generaci údajně nenabídne slot pro paměťovou microSD kartu.
Zadní část bude zabírat trojice objektivů fotoaparátu, kterou složí z hlavního 50MPx snímače s OIS technologií, 5MPx ultra-širokoúhlého a 2MPx makro senzoru. Článek baterie o velikosti 5 000 mAh by měl podporovat technologii rychlého 25W nabíjení. Případní zájemci dostanou na výběr z celkem čtyř barevných provedení (černé, modré, mátové, růžové).
Základní konfiguraci si budou cenit na 349 euro (tj. cca 8 436 Kč), zatímco vyšší verzi pořídíte za poměrně odvážných 439 euro (tj. cca 10 611 Kč). Bližší informace mohou vyjít už v následujících dnech.
Zdroje: gsmarena.com, gizmochina.com
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