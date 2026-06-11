Realme P4R 5G: 8000mAh baterie jako hlavní tahák v levném balení

• 11. 6. 2026#Android #Smartphony
Realme P4R 5G: 8000mAh baterie jako hlavní tahák v levném balení

Zdroj: Realme

Realme se nyní snaží přinášet mobilní telefony s pořádnými kapacitami baterie a dnešní novinka není výjimkou. Realme P4R 5G i tak zapadne do levnější kategorie.

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Jen ta baterie?

Realme P4R 5G je vybaveno baterií o kapacitě 8000 mAh s podporou 45W nabíjení. Vše je ukryto v těle o tloušťce 8,8 milimetrů, což je tedy celkem úctyhodné. I tak mobil má poměrně základní specifikace. Například je na zádech poměrně velký fotomodul, ale v oficiálních specifikacích výrobce zmiňuje jen hlavní 50Mpx foťák. Je zde ještě jeden pomocný, ale o něm nevíme nic. Zřejmě bude jen na získávání dodatečných informací.

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Zdroj: Realme

Displej je větší a má pouze HD+ rozlišení. Navíc se jedná o LCD panel. Na druhou stranu dosahuje 144Hz obnovovací frekvence a maximální jas je 1200 nitů. O výkon se stará procesor Dimensity 6300, tedy takový 5G základ od Mediateku. Celkově by se tedy jednalo o podprůměrný mobil, ale díky baterii vystupuje z řady.

Cena Realme P4R 5G v základní konfiguraci se 4 GB operační paměti a 128GB úložištěm má nastavenou cenu v přepočtu na 4200 Kč. Pokud tedy někdo preferuje jen kapacitu baterie, asi se bude jednat o zajímavý kousek. Na trhu se dají najít ale vyváženější mobily.

Specifikace Realme P4R 5G

  • displej: 6,81 palců, rozlišení HD+ (1570 x 720 pixelů), maximální obnovovací frekvence 144 Hz, jas až 1200 nitů, LCD
  • procesor: MediaTek Dimensity 6300, 8 jader, GPU ARM Mali-G57 MC2 @ 1072 MHz
  • RAM: 4/6 GB LPDDR4X
  • úložiště: 128/256 GB UFS 2.2
  • Operační systém: realme UI
  • Dual SIM
  • Foťáky:
    • zadní: 50 Mpx širokoúhlý (hlavní, f/1,8)
      • ? MPx
    • přední: 8 Mpx (f/2,0)
  • IP65
  • čtečka otisků prstů
  • Konektivita: 5G, Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.3, NFC, GNSS: Beidou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
  • rozměry a hmotnost: cca 166,4 x 78,2 x 8,8 mm, hmotnost cca 224 gramů
  • baterie a nabíjení: 8000 mA, 45 W USB C

Zdroj: fonearena.com

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Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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