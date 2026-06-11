Realme P4R 5G: 8000mAh baterie jako hlavní tahák v levném balení

Zdroj: Realme
Realme se nyní snaží přinášet mobilní telefony s pořádnými kapacitami baterie a dnešní novinka není výjimkou. Realme P4R 5G i tak zapadne do levnější kategorie.
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Jen ta baterie?
Realme P4R 5G je vybaveno baterií o kapacitě 8000 mAh s podporou 45W nabíjení. Vše je ukryto v těle o tloušťce 8,8 milimetrů, což je tedy celkem úctyhodné. I tak mobil má poměrně základní specifikace. Například je na zádech poměrně velký fotomodul, ale v oficiálních specifikacích výrobce zmiňuje jen hlavní 50Mpx foťák. Je zde ještě jeden pomocný, ale o něm nevíme nic. Zřejmě bude jen na získávání dodatečných informací.
Displej je větší a má pouze HD+ rozlišení. Navíc se jedná o LCD panel. Na druhou stranu dosahuje 144Hz obnovovací frekvence a maximální jas je 1200 nitů. O výkon se stará procesor Dimensity 6300, tedy takový 5G základ od Mediateku. Celkově by se tedy jednalo o podprůměrný mobil, ale díky baterii vystupuje z řady.
Cena Realme P4R 5G v základní konfiguraci se 4 GB operační paměti a 128GB úložištěm má nastavenou cenu v přepočtu na 4200 Kč. Pokud tedy někdo preferuje jen kapacitu baterie, asi se bude jednat o zajímavý kousek. Na trhu se dají najít ale vyváženější mobily.
Specifikace Realme P4R 5G
- displej: 6,81 palců, rozlišení HD+ (1570 x 720 pixelů), maximální obnovovací frekvence 144 Hz, jas až 1200 nitů, LCD
- procesor: MediaTek Dimensity 6300, 8 jader, GPU ARM Mali-G57 MC2 @ 1072 MHz
- RAM: 4/6 GB LPDDR4X
- úložiště: 128/256 GB UFS 2.2
- Operační systém: realme UI
- Dual SIM
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx širokoúhlý (hlavní, f/1,8)
- ? MPx
- přední: 8 Mpx (f/2,0)
- zadní: 50 Mpx širokoúhlý (hlavní, f/1,8)
- IP65
- čtečka otisků prstů
- Konektivita: 5G, Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.3, NFC, GNSS: Beidou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
- rozměry a hmotnost: cca 166,4 x 78,2 x 8,8 mm, hmotnost cca 224 gramů
- baterie a nabíjení: 8000 mA, 45 W USB C
Zdroj: fonearena.com
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