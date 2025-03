Nová Áčka jsou tady, Galaxy A26, A36 a A56 – co přináší? [preview]

Galaxy A36 a Galaxy A56; Zdroj: Dotekománie

Samsung představil nové modely řady Galaxy A a to rovnou tři najednou. Dočkali jsme se modelů Galaxy A26, A36 a A56. Jejich společnou charakteristikou je stejně jako u top modelů řad Galaxy S ztenčení a zlehčení. Novinky dále přináší například rychlejší nabíjení, rychlejší fotoaparát nebo delší softwarovou podporu. Pojďme si to rozebrat.

První dojmy Galaxy A36 a A56

Samsung letos zapracoval na designu a to musím pochválit. Novinky konečně nevypadají tak masivně a mají o něco modernější atraktivnější vzhled. Rámeček kolem displeje je adekvátně tenký letošnímu roku a zařazení do střední třídy. Dokonce ani brada už není tak výrazná, jakkoliv je stále o něco širší než zbytek rámečku. Díky tomuto ztenčení rámečků povyrostl také displej z 6,6 na 6,7 palce prakticky při stejné velikosti zařízení.

Potěšující zprávou je pak také ztenčení o necelý milimetr z 8,2 na 7,4 mm. Tato hodnota platí pro oba modely. Spolu s redukcí hmotností o 15 gramů (A56) nebo 14 gramů (A36) jsou novinky v ruce o poznání kompaktnější.

Dražší model Galaxy A56 má stále také hliníkový rám a je škoda, že jej nedostal letos už i levnější A36. Ten spoléhá stále na plastový rám, což lze poznat také podle předělů na boku pro antény. Záda jsou u obou novinek skleněná a používají Gorilla Glass Victus.

Barevně se obě novinky poměrně dost liší. Zatímco A56 letos sází na decentní odstíny, dostupnější A36 nabízí perleťové odlesky. Galaxy A56 koupíte v šedé, černé, zelené a růžové. Galaxy A36 bude k dostání v bílé, zelené, fialové a černé, přičemž jen ta poslední barva nenabízí perleťové odlesky. Ty můžete vidět také na našich snímcích, vypadá to vskutku živě. Telefony jsou stále voděodolné s certifikací IP67.

Nové modely od sebe poznáte také řešením fotoaparátů na zádech. A56 má kolem každé čočky hliníkový rámeček, zatímco A36 má jeden rámeček kolem všech snímačů dohromady. Modul fotoaparátu letos dost připomíná třeba řešení, co používá Sony.

Když už jsme u fotoaparátů, zde stojí za zmínku nový přední snímač. Ten má sice nižší rozlišení a to 12 MPx, jedná se však o nový kvalitnější čip co zvládne také HDR. Na zádech se fotovýbava obou modelů nicméně liší. Jakkoliv oba mají rozlišení 50MPx, jedná se o jiné snímače. Oba mají také stále poměrně zbytečný 5MPx makro snímač, teleobjektiv zde není.

Velice oceňuji vylepšení rychlosti snímání. To se za poslední dvě generace z A54 snížilo z 800 ms na 240 ms. V praxi to znamená, že pokud člověk klikne na tlačítko pro vyfocení, odezva pro zachycení scény je mnohem nižší. Přepínání mezi objektivy má být také téměř dvakrát rychlejší.

Větší displeje, vyšší výkon

Displeje jsou u obou zařízení stejné a nabízí nově mírně vyšší jas 1200 nitů, v HDR peaku pak 1900 nitů. Oba mají obnovovací frekvenci 120 Hz a jedná se stále o Super AMOLED. Kolem displeje jsou stále stereo reproduktory, zde nedošlo k žádné změně.

Uvnitř máme v případě dostupnějšího modelu A36 návrat ke Qualcommu. Tento model nabízí čip Snapdragon 6 Gen3, což má znamenat nárůst výkonu o zhruba osm procent ve srovnání s předchůdcem. Dražší model Galaxy A56 dostal do vínku nový 4nm Exynos 1580, zde nám ten procesorový výkon narostl o 18 procent. Potěší také o 15 procent větší chladič.

Možná měnší zklamání nastane u uživatelů paměťových karet microSD. Tu si totiž do novinky už nestrčíte. Základní úložiště je však poměrně štědré a 128 GB považuji osobně v době cloudu za dostačující.

Baterie nabízí u obou novinek 5000 mAh a mají nově rychlejší drátové nabíjení. Výkon povyrostl na 45 W. Bezdrátové nabíjení zde bohužel stále nehledejte.

AI

Samozřejmě zde nechybí funkce umělé inteligence. Nová “Áčka” mají Circle to Search, vylepšené mazání objektů a tvorbu vlastního filtru na základě AI analýzy oblíbeného snímku. Galaxy A56 bude mít navíc automatický AI střih videa a funkci nejlepší obličej.

Skvělou zprávou je prodloužení softwarové podpory. Bezpečnostní aktualizace bude Samsung nově na tyto novinky dodávat 6 let. Velkých aktualizací Androidu pak slibuje celkem šest. To může znamenat také šest let, ale vzhledem k současnému zrychlování vývoje Androidu to může být teoreticky i méně.

Každopádně na střední třídu je tato podpora stále silně nadprůměrná. V tuto chvíli každopádně míří do prodeje novinky s Androidem 15 s nadstavbou OneUI 7.

Specifikace Galaxy A56

displej: 6,7 palců, Full HD+, AMOLED, 120 Hz, až 1900 nitů

procesor: Exynos 1580

RAM: 8 GB

úložiště: 128/256 GB

eSIM

Foťáky: zadní – 50 MPx, OIS 12 MPx, ultra širokoúhlý 5 MPx, makro přední – 12 MPx

čtečka otisků prstů v displeji

IP67

stereo

5G, WiFi 6, NFC

rozměry: 162,2 x 77,5 x 7,4 mm; 198 gramů

baterie: 5000 mAh + 45W

Specifikace Galaxy A36

displej: 6,7 palců, Full HD+, AMOLED, 120 Hz, až 1900 nitů

procesor: Snapdragon 6 Gen 3

RAM: 6/8 GB

úložiště: 128/256 GB

eSIM

Foťáky: zadní – 50 MPx, OIS 8 MPx, ultra širokoúhlý 5 MPx, makro přední – 12 MPx

čtečka otisků prstů v displeji

IP67

stereo

5G, WiFi 6, NFC

rozměry: 162,9 x 78,2 x 7,4 mm; 195 gramů

baterie: 5000 mAh + 45W

Galaxy A26

Modelu Galaxy A26 nebyla při prezentaci věnována příliš velká pozornost. Ve stručnosti se jedná ještě o něco odlehčenější model, který má ještě kapkovitý výřez v displeji a čtečku otisků prstů v tlačítku na boku. Nabízí slabší procesor Exynos 1380 a 25W nabíjení. Potěšující zprávou je však přítomnost odolnosti IP67, to jeho předchůdce neměl.

Specifikace Galaxy A26

displej: 6,7 palců, Full HD+, AMOLED, 120 Hz

procesor: Exynos 1380

RAM: 6/8 GB

úložiště: 128/256 GB + microSD

eSIM

Foťáky: zadní – 50 MPx, OIS 8 MPx, ultra širokoúhlý 2 MPx, makro přední – 13 MPx

čtečka otisků prstů na boku

IP67

stereo

5G, WiFi 6, NFC

rozměry: 164 x 77,5 x 7,7 mm; 200 gramů

baterie: 5000 mAh + 25W

Dostupnost

Předobjednávky na nové přírůstky řady Galaxy A začínají již zítra 3. března, přičemž první telefony dorazí k zákazníkům 14. března. Až do 13. dubna jsou pak v prodeji za zvýhodněnou cenu. Galaxy A56 bude stát 11 tisíc korun v případě obou paměťových verzí, což mi přijde vzhledem k výbavě jako solidní nabídka.

Galaxy A56

8 + 256 GB – 12 999 Kč (akční startovní cena 10 999 Kč)

8 + 128 GB – 11 999 Kč (akční startovní cena 10 999 Kč)

Galaxy A36

8 + 256 GB – 10 999 Kč (akční startovní cena 9 999 Kč)

6 + 128 GB – 9 499 Kč (akční startovní cena 8 999 Kč)

Galaxy A26

8 + 256 GB – 8 999 Kč (akční startovní cena 8 499 Kč)

6 + 128 GB – 7 499 Kč (akční startovní cena 6 999 Kč)



