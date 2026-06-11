Přímé zprávy na YouTube i v Česku: Další pokus o propojení uživatelů

• 11. 6. 2026#Android
Přímé zprávy na YouTube i v Česku: Další pokus o propojení uživatelů

Zdroj: Unsplash

Youtube si již v minulosti pohrával s možnostmi přímé komunikace mezi uživateli přímo na platformě, ale pak došlo k odebrání. V poslední době testoval novou verzi a nyní jsme se dočkali oznámení, že dochází k rozšíření do mnoha zemí, včetně i Česka.

Komunikace na Youtube

Youtube jednoduše prostřednictvím svého blogu oznámil, že začíná rozšiřovat možnost přímé komunikace na platformě do mnoha zemí. V aplikaci jako takové bude dedikované tlačítko v horním rohu, odkud se dostanete ke zprávám. Ačkoliv ho tam v našem případě ještě nevidíme, jde celou konverzaci začít.

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Zdroj: Dotekomanie.cz

Jak můžete vidět, tak skrze sdílení na kontakt se dá dostat do této komunikace. Fungují zde základní možnosti, jako jsou například reakce. Případně je zde i možnost zrušení poslání zprávy, nebo tedy i sdílení videa.

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Zdroj: Dotekomanie.cz

Než se objeví samotné tlačítko pro přímý přístup, jak avizuje Youtube, tak do sekce pro komunikaci se dá dostat prostřednictvím centra notifikací, tedy skrze zvoneček. Zde se dokonce nabízí možnost zvaní do konverzace. Je ale otázkou, jestli tato funkce je něco, co naláká uživatele a budou ji raději používat než Messenger, WhatsApp, Telegram a další.

Zdroj: androidauthority.com

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Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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