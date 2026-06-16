Redmi Turbo 5 dorazil: Nabízí IP69K a pořádnou baterii

• 16. 6. 2026#Android #Smartphony
Redmi Turbo 5 dorazil: Nabízí IP69K a pořádnou baterii

Zdroj: Redmi

Poslední takovou výraznější novinkou byla první náhlavní sluchátka od Redmi. Firma pokračuje v uvádění novinek a do své stáje zařazuje Redmi Turbo 5, velmi zajímavě vybavený kousek.

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Dobrá porce energie

Redmi Turbo 5 nemíří se svými specifikacemi ani cenou na nejvyšší pozice, mnohé ale může zlákat. U tohoto mobilu se nabízí stereo reproduktory a také vysoká odolnost, což garantuje certifikace IP69K. Na displeji se také nešetřilo, jelikož má vyšší rozlišení a navíc dosahuje maximálního jasu až 3500 nitů.

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Zdroj: Redmi

Trochu se šetřilo na foťácích, naštěstí zde nejsou zbytečné senzory. Sekundární je sice pro ultra širokoúhlé focení, ale s rozlišením 8 MPx nelze očekávat zázraky. Na druhou stranu má hlavní 50MPx snímač optickou stabilizaci obrazu. Všemu dodává energii baterie o kapacitě 7540 mAh s podporou 100W nabíjení.

Redmi Turbo 5 není tedy běžný nudný mobil. Cena je nastavena u základní verze v přepočtu na 8 400 Kč, což není špatné. K nám se možná dostane pod jiným názvem a může to nějakou dobu trvat, ale rozhodně se jedná o zajímavější kousek.

Specifikace Redmi Turbo 5

  • displej: 6,59 palců, AMOLED, rozlišení 2756 × 1268 pixelů, až 120 Hz, jas až 3500 nitů
  • procesor: MediaTek Dimensity 8500-Ultra, TSMC 4nm výrobní proces, 8jádrový procesor s frekvencí až 3,4 GHz, Mali-G720 MC8 GPU, NPU 880 AI
  • RAM: 8/12 GB LPDDR5X Ultra
  • úložiště: 256 GB UFS 4.1
  • Operační systém: Android 16, Xiaomi HyperOS 3
  • Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM
  • Foťáky:
    • zadní: 50 Mpx (hlavní, Sony IMX882, f/1,5, OIS)
      • 8 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2,2)
    • přední: 20 Mpx AI (f/2,2)
  • IP66 + IP68 + IP69 + IP69K
  • optická čtečka otisků prstů v displeji
  • stereo
  • Konektivita: 5G, Wi-Fi 6 (protokoly 802,11 a/b/g, 2,4 GHz + 5 GHz Wi-Fi, 2×2 MIMO, Wi-Fi Direct, Miracast), Bluetooth 6.0, NFC, GPS (L1+L5), BeiDou (B1I + B1C + B2a), Galileo (E1+E5a), GLONASS (G1), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), infračervený port (IR blaster)
  • rozměry a hmotnost: 157,53 x 75,19 x 8,18 mm, 204 gramů
  • baterie a nabíjení: 7540 mAh, 100W

Zdroj: fonearena.com

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Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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