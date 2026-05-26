Redmi Headphones Neo: První náhlavní sluchátka od Xiaomi s ANC za skvělou cenu

Zdroj: Redmi
Ačkoliv Xiaomi má ve svém portfoliu kdejaké produkty, tak se zatím společnost nevěnovala náhlavním bezdrátovým sluchátkům. Nyní zde máme první pokus pod subznačkou Redmi. Novinka se jmenuje Redmi Headphones Neo.
První sluchátka
Xiaomi si asi zkouší, jestli bude zájem o tento typ produktu a možná se časem dočkáme prémiovějšího modelu přímo pod značkou Xiaomi. Redmi Headphones Neo zapadnou do levnější kategorie, ale nabízí se poměrně standardní funkce. V první řadě je zde k dispozici aktivní potlačení hluku až do hodnoty 42 dB.
Samotné měniče mají 40mm a byly navrženy i pro silnější basy. Je zde i podpora pro Hi-Res audio skrze USB C kabel, takže není nutné je používat jen přes Bluetooth. Mimo jiné podporují Bluetooth 5.4. V doprovodné aplikaci nechybí ekvalizér. Co se týče výdrže, mají nabídnout 72 hodin přehrávání, ale společnost neuvádí, jestli je to hodnota s ANC nebo bez. Je zde i rychlé nabíjení, což znamená, že po 10 minutách doplňování energie se nabídne 5 hodin přehrávání hudby.
Asi nejzajímavější je samotná cena, která vychází v přepočtu na 900 Kč. Dostupnost je zatím omezena na pár trhů, ale dá se předpokládat, že dojde k postupnému rozšíření. Zatím ale nevíme, kdy se dostanou do Evropy, případně do Česka.
Zdroj: ubergizmo.com
