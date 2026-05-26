Redmi Headphones Neo: První náhlavní sluchátka od Xiaomi s ANC za skvělou cenu

• 26. 5. 2026#Příslušenství
Redmi Headphones Neo: První náhlavní sluchátka od Xiaomi s ANC za skvělou cenu

Zdroj: Redmi

Ačkoliv Xiaomi má ve svém portfoliu kdejaké produkty, tak se zatím společnost nevěnovala náhlavním bezdrátovým sluchátkům. Nyní zde máme první pokus pod subznačkou Redmi. Novinka se jmenuje Redmi Headphones Neo.

První sluchátka

Xiaomi si asi zkouší, jestli bude zájem o tento typ produktu a možná se časem dočkáme prémiovějšího modelu přímo pod značkou Xiaomi. Redmi Headphones Neo zapadnou do levnější kategorie, ale nabízí se poměrně standardní funkce. V první řadě je zde k dispozici aktivní potlačení hluku až do hodnoty 42 dB.

5b8da5a2bf57e3b8daf69ea65d70b1a1 2b4a3eaa1bda057667c070fe9a50525c

Zdroj: Redmi

Samotné měniče mají 40mm a byly navrženy i pro silnější basy. Je zde i podpora pro Hi-Res audio skrze USB C kabel, takže není nutné je používat jen přes Bluetooth. Mimo jiné podporují Bluetooth 5.4. V doprovodné aplikaci nechybí ekvalizér. Co se týče výdrže, mají nabídnout 72 hodin přehrávání, ale společnost neuvádí, jestli je to hodnota s ANC nebo bez. Je zde i rychlé nabíjení, což znamená, že po 10 minutách doplňování energie se nabídne 5 hodin přehrávání hudby.

711f7e16bf0a8b8888838cdd78515ef3

Zdroj: Redmi

Asi nejzajímavější je samotná cena, která vychází v přepočtu na 900 Kč. Dostupnost je zatím omezena na pár trhů, ale dá se předpokládat, že dojde k postupnému rozšíření. Zatím ale nevíme, kdy se dostanou do Evropy, případně do Česka.

Zdroj: ubergizmo.com

APPLE ODEPSAL Mac Pro! 😱 Má MacBook Neo s iPhonovým čipem smysl?

💡ANKETA: Jakou softwarovou klávesnici na mobilu používáte nejčastěji?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim