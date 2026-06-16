Meta přichází s AI Mode pro vyhledávání

Zdroj: Hollywood Reporter (se soulasem)
Pokud jde o využití AI ve vyhledávání, Google hraje první housle, zejména po jeho větší integraci přímo do Vyhledání. Meta ale nechce stát stranou. Spouští velmi podobnou funkci, jenže je založena na obsahu ze sociálních sítí jako Facebook a Instagram.
Komunitní výsledky?
Zní to docela odvážně, že by AI poskytovala výsledky vyhledávání založených na komunitním obsahu, ale v určitých ohledech to dává smysl. Nový AI Mode se dle společnosti hodí zejména tam, kde komunitní obsah převažuje. Například při vyhledávání informací, co navštívit v daném městě, může komunita poskytnout vhled, který nejde najít na základě běžných informací.
Meta uvádí, že vše zpracovává jejich multimodální model Muse Spark. Ten hledá a zpracovává obsah od uživatelů a poskytuje výsledky v ucelenější formě, případně rovnou nabídne videa uživatelů.
Na jednu stranu konečně aplikace od Meta mohou dostat něco, co konkrétně bude nabízet nějakou formu vyhledávání informací ze sociálních sítí. Je zde ale problém samotného obsahu na Facebooku a dalších. Falešné účty zveřejňují nepodložené informace, falešné, případně zavádějící. Navíc jak moc se dá věřit takové AI, když si Meta neumí poradit s falešnou reklamou, která má na Facebooku v podstatě domov.
Zdroje: about.fb.com, theverge.com
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