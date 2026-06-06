Nový Gemini Go od Googlu: AI pro levná zařízení

Zdroj: Google
Hlavním nástrojem a službou je pro Google v této době Gemini, což jasně dokazuje četnost novinek kolem tohoto AI. Sice bylo v poslední době představeno hodně novinek, společnost sype další ze svého rukávu. Přichází totiž Gemini Go.
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Gemini Go
Nejedná se o nějaký nový model nebo službu jako takovou. Znalejší ekosystému společnosti asi tuší, že to má něco společného se systémem Android Go, tedy odlehčenou verzí pro zařízení se slabším hardwarem. Právě na taková zařízení cílí i nový Gemini Go. Je zde ale několik omezení.
Gemini nepatří mezi ty jednodušší nástroje a vyžaduje trochu lepší hardware, ostatně jsou zde minimální hardwarové požadavky i na takovou Gemini Inteligenci. Gemini Go prošlo úpravami, aby mohlo plynule běžet na slabším hardwaru a nahradit tak původního Asistenta Go. Google uvádí, že je nutné, aby mobil s Android Go měl minimálně 2 GB operační paměti. Současně je celkem jasné, že Gemini v této edici bude zcela závislý na serverech společnosti, jelikož se nedá předpokládat, že by Android Go měl výkonné NPU.
Google uvádí, že nová verze postupně přijde do mobilních telefonů v horizontu týdnů. Dle oficiálního vyjádření bude k dispozici Gemini Go skrze aplikaci Google Vyhledávání a zřejmě se nenabídne vůbec funkce Gemini Live.
Zdroje: 9to5google.com, androidauthority.com
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