Google rozšiřuje Gemini: do aplikace brzy dorazí editační nástroje od CapCutu

Uživatelské prostředí aplikace Gemini od Googlu se v blízké době dočká zajímavého vylepšení. Google totiž uzavřel partnerství s tvůrci populární aplikace CapCut, která se specializuje na pokročilou úpravu videa a obrázků. Propojení obou služeb umožní uživatelům upravovat vizuální obsah přímo v rozhraní Gemini.
Google a CupCut se spojí v Gemini
Zatímco dnes uživatelé využívají Gemini spíše ke generování odpovědí, analýze obrázků, nebo ke generování obrázků, integrace CupCutu posune kreativní možnosti o úroveň výš. Společnost CapCut oficiálně potvrdila, že uživatelé získají přístup k jejím editačním nástrojům přímo skrze prostředí Gemini. V tuto chvíli sice chybí přesný termín toho, kdy se tak stane, nicméně obě společnosti slibují, že se novinky dočkáme již brzy.
CapCut se v oficiálním oznámení na sociální síti X, omezil na poměrně stručné prohlášení a detaily si zatím nechává pro sebe. Zástupci vývojářského studia zatím neupřesnili, jak hluboká integrace bude, ani jakou úroveň editačních funkcí uživatelům v aplikaci Gemini zpřístupní. Otazník tak visí nad tím, zda půjde o základní editační nástroje, nebo zda budou k dispozici komplexnější nástroje.
CapCut přitom v posledním roce sám masivně investoval do vlastních modelů umělé inteligence, které využívá pro pokročilý grafický design a generování obrazu. Na trhu se tak snaží konkurovat například nové aplikaci Edits od Instagramu. Není to však poprvé, co tyto dvě společnosti spojily své síly. Na konci loňského roku se v ročních rekapitulacích služby Fotky Google objevila zkratka, která lidem nabízela možnost upravit vybrané snímky právě v CapCutu s využitím exkluzivních šablon.
Společnosti Google ani CupCut rovněž zatím neodpověděly, jakým způsobem vyřeší předplatné. Není jasné, zda budou nové editační funkce dostupné pro všechny zdarma, nebo zda si uživatelé budou muset platit prémiové tarify u některé z těchto služeb.
