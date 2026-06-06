WhatsApp přinese ochranu před podvodnými zprávami, odhalí je AI a bude fungovat plně v rámci zařízení

Zdroj: Dotekománie
WhatsApp pracuje na nové bezpečnostní funkci. V nejnovější beta verzi s označením 2.26.22.2 se objevily infdicie vedoucí ke dvěma novým funkcím, které výrazně usnadní používání aplikace a zvýší ochranu před útočníky. První z nich je automatický přepis hlasových zpráv na text, druhou pak pokročilá detekce podvodů s názvem Scam Alert. Obě funkce budou fungovat plně na koncovém zařízení uživatele.
WhatsApp pracuje na ochraně proti podvodům a na přepisu hlasových zpráv na text
Dlouho žádaná funkce hlasových přepisů umožňuje převést přijatou zvukovou zprávu do textové podoby. To oceníme v situacích, kdy se nacházíme v hlučném prostředí, nemáme u sebe sluchátka, nebo si jednoduše chceme hlasovou zprávu přečíst. Pro vygenerování textu stačí na hlasové zprávě déle podržet prst a zvolit možnost „Přepsat“. Výsledný text uvidí pouze příjemce zprávy a nikam dál se nesdílí.
Vývojáři vyvinuli vlastní algoritmus pro rozpoznávání řeči, díky čemuž se WhatsApp vyhnul nutnosti integrovat nástroje třetích stran. Celý proces převodu zvuku na text běží plně lokálně na telefonu. Zvukový záznam tak nikdy neopouští zařízení a neodchází na servery společnosti Meta. Tímto krokem zůstává plně zachováno koncové šifrování (end-to-end). Pro správné fungování a zachování maximálního soukromí si však uživatelé budou muset do telefonu stáhnout příslušný jazykový balíček.
Druhou technologickou novinkou je systém Scam Alert, který má za úkol varovat před podvodnými zprávami od kontaktů, jež nemáme uložené v adresáři. Pokud systém vyhodnotí příchozí zprávu od cizího odesílatele jako podezřelou, zobrazí přímo uvnitř chatovacího okna varování.
S tímto upozorněním aplikace nabídne dvě možnosti interakce: zablokovat a nahlásit daný kontakt, nebo chatu důvěřovat a pokračovat v konverzaci. WhatsApp nijak neomezuje interakci s neznámými lidmi ani za uživatele nečiní automatická rozhodnutí. Pouze přidvá dodatečnou bezpečnostní vrstvu.
Aktuálně je funkce ve fázi vývoje a není dostupná ani pro běžné beta testery. WhatsApp zatím neoznámil oficiální termín vydání, nejdříve se však dočkají testeři na platformě Android, než se novinka rozšíří do stabilní verze aplikace.
Zdroj: wabetainfo.com
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