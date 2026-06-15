Apple Mapy v iOS 27 dostanou 3D pohled z ptačí perspektivy a další funkce

Zdroj: Dotekomanie.cz
Apple na konferenci WWDC 2026 představil několik novinek pro své mapy v systému iOS 27. Největší pozornost si získala vylepšená funkce Flyover využívající umělou inteligenci, ale novinek je více.
Apple Mapy získají v rámci iOS 27 porci novinek
Flyover umožňuje prohlížet města a zajímavá místa ve 3D z ptačí perspektivy. V iOS 27 Apple kombinuje letecké snímky s AI, která má scénám dodat více detailů a realističtější pohled. Uživatelé by měli získat lepší představu o místech, která plánují navštívit, případně jen tak mohou prozkoumávat nová místa v mnohem lepší perspektivě.
Pro uživatele v USA Apple připravil funkci Local Lists. Ta využívá trendy a doporučení k vyhledávání aktuálně populárních podniků, restaurací a dalších míst v okolí.
Na tuto novinku navazují také rozšířené Suggested Places a nová sekce Trending Restaurants, která upozorní na restaurace získávající pozornost místních návštěvníků.
Apple Mapy nově umožní plánovat trasu pomocí přirozeného jazyka. Místo zadávání přesných adres tak bude možné používat běžnou formulaci podobně jako při komunikaci s AI asistentem. Apple zároveň vylepšil offline mapy, které by měly být spolehlivější a lépe pracovat bez připojení k internetu.
Praktickou novinkou je také widget Parked Car. Ten lze nově umístit do chytrého přehledu a rychle zjistit, kde jste nechali zaparkované auto.
Zdroj: androidheadlines.com
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