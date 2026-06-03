Nositelná elektronika v ohrožení: Ultrahuman hlásí bezpečnostní incident

Zdroj: Dotekomanie.cz
Bezpečnost na internetu nemůže nikdo podceňovat, ať se jedná o uživatele nebo i společnost. Hackeři jsou ale vynalézaví a sem tam se jim podaří najít skulinu, kterou následně využijí. Nyní na nedokonalosti systému doplácí společnost Ultrahuman, která se soustřeďuje na nositelnou elektroniku, zejména pak prsteny.
Recenze chytrého prstenu Ultrahuman ring
Únik dat
Společnost Ultrahuman informuje v těchto chvílích své uživatele, že 27. března došlo k narušení bezpečnosti. Neautorizovaná třetí strana se dostala k části systému, odkud mohla číst některá data uživatelů. Problém je v tom, že se jedná o interní systém určený pro analýzu dat, takže by neměl být v podstatě nikomu zvenčí dostupný.
Ultrahuman představuje nový prsten Ring Pro
Naštěstí bylo možné jen číst data a nebyla zde šance, že by tato neoprávněná třetí strana mohla cokoliv měnit. Hned po identifikaci došlo k odpojení tohoto interního systému a byly zrušeny veškeré přístupy. Společnost uvádí, že neunikla hesla, čísla platebních a kreditních karet. Bohužel zde byly e-maily uživatelů, takže se zřejmě budou zneužívat ke spamu nebo jiným účelům.
Firma již nasadila opatření a vylepšila systémy. Současně varuje, aby si uživatelé dávali pozor na nevyžádanou korespondenci, zejména spojenou s Ultrahuman. Tento incident asi mírně poškodí pověst společnosti, ale dá se očekávat, že se nyní více zaměří na bezpečnost dat svých uživatelů a provede další kroky k ochraně.
Zdroj: Tisková zpráva
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