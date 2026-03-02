Ultrahuman představuje nový prsten Ring Pro

Zdroj: TechCrunch
Indický výrobce chytrých prstenů Ultrahuman se navrací na scénu. Představil třetí generaci svého prstenu. Ta ponese jméno Ring Pro a přináší mimořádně velká vylepšení. Dokáže sesadit Ouru?
Ring Pro dorazil ve velkém stylu
Společnost Ultrahuman odhalila svoji již třetí generaci prstenu a nový vlajkový prsten s názvem Ring Pro. Přistoupila k němu se vší vážností a dost možná vytvořila nejlepší chytrý prsten na trhu. Titanový prsten s unibody tělem je dostupný v celkem čtyřech barevných variantách: zlaté (Bionic Gold), stříbrné (Space Silver), černé (Aster Black) a titanové (Raw Titanium).
Zvenku se prsten od starších generací moc neliší. Velká změna ale přišla zevnitř. Společnost se nechala slyšet, že Ring Pro přepracovala od základů. Nový model se pyšní zejména obří výdrží baterie. Ta by měla totiž dosahovat až na 15 dnů, což jsme u chytrého prstenu ještě neviděli. Standardně totiž konkurenční modely vydrží okolo šesti dní.
Ultrahuman Ring Pro dostal i zbrusu novou nabíjecí krabičku „Pro Charger“ (na výběr je zlatá a černá varianta), která jeho výdrž prodlužuje o dalších 30 dnů. Ta navíc podporuje i bezdrátové nabíjení. Prsten se chlubí také novým dvoujádrovým procesorem i přepracovaným snímačem srdečního tepu, který má přinést přesnější data zejména při spánku.
Ani Ultrahuman nezapomněl na poslední trend AI. Společně s novým prstenem tak představil i Jade AI, „biointeligentního“ asistenta, který pohlídá vaše zdraví. Nejedná se o žádného obyčejného chatbota. Jade AI má zvládat analyzovat vaše data v reálném čase a dávat vám personalizovaná doporučení.
Prsten je již nyní k předobjednání na webových stránkách Ultrahuman, a to za cenu 479 eur (v přepočtu asi 11 600 korun českých). K dispozici je i možnost vykoupení vašeho starého prstenu. První prsteny pak začne společnost zasílat od 30. dubna.
