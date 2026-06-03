V Xiaomi se asi zbláznili. K Xiaomi 17T dostanete elektrokoloběžku a slevy za 11 tisíc KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 3. 6. 2026#Android #Smartphony
V Xiaomi se asi zbláznili. K Xiaomi 17T dostanete elektrokoloběžku a slevy za 11 tisíc

Xiaomi je doslova pověstné štědrými dárky a slevami, které rozdává k novým telefonům. A v případě Xiaomi 17T a 17T Pro opět nasadilo laťku vysoko. Při koupi novinek na vás čeká celkem osm benefitů a díky těm hlavním ušetříte až 11 499 Kč. Jako hlavní dárek totiž letos Xiaomi rozdává elektrokoloběžku v hodnotě sedmi tisíc korun zdarma, stačí jen napsat recenzi.

Dárky kam se podíváš

Xiaomi 17T a 17T Pro jsou samy o sobě skvělé telefony, které výbavou útočí na vlajkové modely, avšak cenovkou zůstávají hluboko pod dvaceti tisíci – ceny začínají na 12 990 Kč. Xiaomi zároveň novinkami mění představy o tom, jak moc hodnotné dárky je možné k telefonu střední třídy dostat. Ty nejzásadnější z nich – přímá sleva, výkupní bonus a hodnotné dárky – vám totiž hned na začátku ušetří až 11 499 Kč, a to jsme zatím využili jen tři z celkových osmi benefitů.

Benefity, které vám ušetří až 11 499 Kč:

  1. Sleva: 3 500 Kč (na oba modely)
  2. Výkupní bonus: 1 000 Kč (na Xiaomi 17T Pro)
  3. Dárek za recenzi: koloběžka Xiaomi Electric Scooter 4 Lite v hodnotě 6 999 Kč (k Xiaomi 17T Pro) nebo tablet Xiaomi Redmi Pad 2 v hodnotě 4 499 Kč (k Xiaomi 17T)

V Xiaomi se asi zbláznili. K Xiaomi 17T dostanete elektrokoloběžku a slevy za 11 tisíc

Bezplatná oprava displeje i trojice předplatných

Kromě dárků a slev na vás při koupi Xiaomi 17T a 17T Pro čeká předplatné hned několika populárních služeb na 3–4 měsíce zdarma, ať už jde o Spotify, YouTube Premium nebo umělou inteligenci Google AI Pro. Za zmínku stojí také bezplatná oprava displeje v případě jeho poškození (například nešťastným pádem na zem) do 6 měsíců od zakoupení.

  1. YouTube Premium – 3 měsíce zdarma
  2. Spotify Premium – 4 měsíce zdarma
  3. Google AI Pro – 3 měsíce zdarma
  4. Bezplatná oprava displeje – 6 měsíců

8) Prodloužená záruka zdarma

A na závěr ještě jeden z nejpříjemnějších benefitů, který celou osmičku uzavírá. Speciálně u Mobil Pohotovosti získáte k novému Xiaomi navíc 3letou záruku zdarma, tedy prodlouženou o jeden rok nad rámec standardní dvouleté zákonné lhůty.

V Xiaomi se asi zbláznili. K Xiaomi 17T dostanete elektrokoloběžku a slevy za 11 tisíc

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