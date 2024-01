Recenze chytrého prstenu Ultrahuman ring

Zdroj: Dotekomanie.cz

Patrně jste již slyšeli o chytrém prstenu OURA, který je aktuálně ve 3. generaci a na trhu již od roku 2015. Poslední dobou však přichází na trh noví hráči, kteří bojují o vítězství „pána prstenů“‎. Například v předloňském roce byla představena první generace Ultrahuman ring. UHR nabízí velmi mnoho společného jako OURA a navíc bez předplatného, což je pro mnohé zásadní konkurenční výhoda.

V dnešní recenzi se podíváme na to, jaký Ultrahuman ring ve skutečnosti je, a srovnáme ho primárně s OURA ringem. Oba prsteny jsem testoval několik měsíců, nicméně bohužel ne oba současně. I tak je z mého pohledu recenze užitečná.

Ultrahuman Ring AIR (2023)

Ultrahuman Ring Air není jen prsten. Je to osobní společník pro sledování zdraví, který spojuje technologii a design v jedinečný způsob. Je vyroben z titanu a dalších kvalitních materiálů, které působí odolně a zároveň jsou příjemné na dotek. Po dobu testování se mi nepodařilo udělat ani jeden škrábanec.

Prsten se může pochlubit celou řadou funkcí, které umožňují detailní monitorování zdraví. Sleduje srdeční tep, úroveň kyslíku v krvi, kvalitu spánku i fyzickou aktivitu. Díky těmto údajům poskytuje uživateli komplexní pohled na jeho celkový stav zdraví.

Rychlé srovnání hlavních konkurentů:

OURA ring: Představení první generace 2015 a třetí generace 2021. Pochází z Finska. Stojí od 329 eur (8 000 Kč) – do 599 eur (14 500 Kč) + měsíční předplatné 5,99 eur (150 Kč). Oura je průkopník v nositelných prstenech a za téměř dekádu produkt slušně vyladil. Ultrahuman ring: Představení první generace 2022 a druhé generace ring AIR 2023. Pochází z Indie. Stojí 349 eur (8 500 Kč + Clo a DPH). UHR je od OURY téměř k nerozeznání. Příjemněji se nosí (nemá tři tečky na spodní straně, ale jednu plošku), v základní variantě je v matném titanu a aplikace je s OUROU téměř totožná. Každopádně je na trhu dva roky a dle mého stále v intenzivním vývoji.

Mezi další zajímavé hráče patří Ring Conn, Circular nebo iRising.

Co se mi na Ultrahuman ringu líbí?

Bez měsíčního předplatného: s třetí generací OURY bylo představeno také předplatné. To mnoho zájemců odradilo. Koho to mohlo potěšit, byli dřívější zákazníci, kteří dostali doživotní předplatné zdarma. UHR však předplatné pro zobrazení dat z prstenu nemá.

Neuvěřitelné malé zařízení plné senzorů: je až dechberoucí, co se vejde do tak malého zařízení, které váží necelé 3 g. Za mě je to opravdu obdivuhodné a netuším, jak se do tak lehkého a tenkého těla vejde nějaká baterie.

Komunikace s firmou / vývojem / podporou: UH tým patrně těží z bolístek OURY a vychytávají její nedostatky. Je to startup, který vznikl nedávno, nicméně jejich ochota, rychlost reakcí a chuť zlepšovat jejich produkt je výborná. V porovnání s Ourou, kterou jsem vracel přes půl roku únavné komunikace s podporou, je to jiný level.

Neustálý vývoj kupředu a časté aktualizace novinek: když se podívám na Ouru a UHR, tak vidím dvě zásadní odlišnosti. OURA je leader trhu a takový inovátor. Jejich prsten je vyladěný a dotažený do konce. Kdežto UHR vidím spíše jako mladou ambiciózní společnost s neustálým přidáváním novinek, ladění chyb a úpravě za provozu. A tím nechci vůbec nikoho urazit, ba naopak. Novinky UHR se dají sledovat na roadmapě zde.

Příjemné nošení na prstu: v porovnání s OURA ringem má UHR jednu výhodu. Nemá tři vystouplé senzory na vnitřní straně prstu, ale pouze jeden, který absolutně vůbec nevadí při nošení.

M1 čip na měření cukru v krvi: v čem UH vyniká je propojení se senzorem M1, který měří hladinu cukru v krvi v reálném čase. K tomu je však nutné dokoupit onen čip M1 jako další produkt.

4-6 denní výdrž baterie: na tak malé a lehké zařízení je úctyhodné, že vydrží výrazně více než novodobé chytré hodinky nebo telefony.

Týdenní souhrnné reporty: zajímavou novinkou jsou týdenní reporty, které přijdou e-mailem nebo se zobrazí v aplikaci. V reportech je velmi barevně vizualizována změna za poslední tři týdny + doporučení, co dělat pro další zlepšení.

Dá se koupit i v Česku: UH si můžete koupit buď na stránkách výrobce a vyčkat cca 10 dní na doručení z Indie (pár dní trvá doručení sizing kitu na určení velikosti a poté pár dní trvá proclení prstenu) nebo koupit ihned na Alze. Možná se ptáte, co je vlastně výhodnější. Tak se na to pojďme podívat.

Nákup na Alze: 9 490 Kč + sizing kit 249 + 2x poštovné = cca 10 000 Kč.

9 490 Kč + sizing kit 249 + 2x poštovné = cca 10 000 Kč. Nákup na UH stránkách: 349 eur (8 557 Kč) – moje sleva 35 eur (858 Kč) + sizing kit zdarma + DPH a CLO 25 nebo 58 dolarů (568-1 318 Kč) / TIP: lepší zvolit dražší dopravu, ve finále vyjde prsten levněji. = cca 9 017 Kč

Výsledek? Na UH stránkách je nákup prstenu levnější, nicméně dodání trvá krapet déle. Plus s Alzou byste získali 2 letou záruku.

Co bych uvítal jinak?

Chybí vypnutí Bluetooth přes noc: jeden ze zásadních nedostatků vidím v nemožnosti vypnutí bluetooth v průběhu noci. Jednak v tuto dobu nepotřebuji synchronizovat data a za druhé jsem zastánce letového režimu všeho, co kolem svého těla v průběhu spánku mám. UH tým na můj požadavek reagoval kladně a zařadil jej do aktualizace na počátku roku 24.

Chybí studie o prověření přesnosti měření: OURA je na trhu již několik let a podle měření a studií se jedná o jeden z nejpřesnějších gadgetů pro měření spánku, které jsou určené pro běžnou populaci. Tyto měření a studie u UHR prozatím chybí, a proto bych uvítal nějaké studie alespoň pro přesnost HR a HRV.

Neměří kroky s kočárkem: je to asi pochopitelné, nicméně za mě je velká škoda, že při držení madla kočárku se nezapočte jakýkoliv pohyb či krok. Někteří uživatelé tento problém mají i s Apple Watch, hodinky mi však kroky s kočárkem bez problémů počítají.

Délka nabíjení 1,5-2 hodiny: vše, co vyhodnocujeme jako dobré nebo špatné, většinou porovnáváme s něčím. Pro běžný smartphone je délka 1,5 celkem normální, nicméně malá OURA se nabije za 20-80 minut. Pokud nosíte prsten pouze v noci, patrně vás to trápit nebude.

Sizing kit přes mobilní aplikaci: za mě je skvělé přemýšlet nad menším počet dopravy. Přeci jen zaslat z Indie krabičku k naměření velikostí a poté znovu prsten, může být trošku moc. Proto UHR přišel s mobilní aplikací a měření velikostí skrze vyfocení prstu. Super nápad, nicméně pokaždé mi to ukázalo úplně jinou velikost. I při testování velikosti se sizing kitem jsem ihned sáhl po 9, která mi padla jako ulitá (10 byla příliš volná). A světe div se, ono to po jedné noci byla opravdu 10. P.S. většina lidí má s OUROU o jednu velikost víc. Takže pokud máte OURU 11 a chcete UHR, tak patrně sedne 10.

Nabíjecí indikátor na docku: trošku iritující a zbytečný mi přijde indikátor na nabíjecím docku. Když zde prsten není, svítí. Když se prsten nabíjí, tak svítí. Když je prsten nabitý, tak svítí. Za mě postrádá jakoukoliv přidanou hodnotu. OURA nabíječka tuším po nabití prstenu zhasla a bez prstenu nesvítila.

Zmatené připojování po aktualizaci: co mě irituje trošku víc, je zmatenost po aktualizaci prstenu. Mám jej na nabíječce – vyskočí aktualizace – aktualizuji – prsten provede aktualizaci a odpojí se. Poté se nedá připojit a musí se z nabíječky sundat a zpět na nabíječku. Jenže, kdy je aktualizace provedená? Kdy je možné prsten sundat, aby nedošlo k přerušení aktualizace?

Koupit, či nekoupit? A jaký?

Nakonec jsem si tu otázku položil a odpovím za sebe.

ANO pokud: vás baví sledovat různé analytiky, pokroky, tělesné metriky. Jste nadšenci do sebezdokonalování a biohackingu. Baví vás zkoušet různé tabletky (např. hořčík), čaje, meditace a chcete vidět jejich vliv na vaše zdraví (nejen ten pocitový)… NE pokud: víte, co je dobré pro dobrý spánek. Tzn. například jste četli knihu „Proč spíme“‎ nebo „Cirkadiální kód“‎ a dodržujete hlavní body. Z toho plyne, že se ráno probouzíte sami a jste odpočatí. Dále vás nebaví různé statistiky, nechcete nosit žádné wereables na noc, nechcete investovat kolem 10+ tisíc …

A jaký prsten?

Za mě je OURA o kousek dál, což je po téměř dekádě let asi logické. Ten rozdíl vidím ve vyladění aplikace a čtení dat ze senzorů prstenu. Nicméně pokud rádi podpoříte firmu nadšenců s rychlým vývojem, častějšími aktualizacemi a možná rychlejšími novinkami, zkuste Ultrahuman Ring.

Pokud máte jakékoliv dotazy či reakce, směle je pište do komentářů níže.

