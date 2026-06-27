Motorola připravuje vydání tabletu Moto Pad 70 Pro

Moto Pad 70 Pro | Zdroj: Flipkart
Produktovou řadu Moto Pad chystá Motorola v následujících dnech aktualizovat o model nesoucí název Moto Pad 70 Pro. Vydat nástupce výrobci trvalo více než 14 měsíců od předchozího tabletu Moto Pad 60 Pro, takže můžeme očekávat zásadnější změny. Velkým lákadlem se stane podstatně lepší displej, kvalitní hardwarová sestava nebo přepracovaný design.
Slušná porce zábavy
Přední část zabere větší 13palcový LTPS LCD displej, který sama Motorola nazývá MaxVision. Z jeho nastavení lze vyzdvihnout 3,5K rozlišení, 144Hz obnovovací frekvenci či maximální jas 800 nitů. O hlavní výkon se postará čipová sada Snapdragon 8s Gen 4 od Qualcommu. Vše při životě bude držet článek baterie s kapacitou 10 200 mAh, přičemž přidají i technologii rychlého 45W nabíjení.
Jak hmotnost tabletu klesne na 589 gramů, tak i tloušťka se nově dostane k hranici 6,2 mm. Softwarová stránka nabídne operační systém Android 16, kde do budoucna slibují tři hlavní aktualizace. Podstatnou část práce také odvede třívrstvý systém chlazení AI Max Cooler nebo čtveřice reproduktorů s laděním od JBL a certifikací Dolby Atmos.
Vedle toho za zmínku stojí certifikace Dolby Vision, síťový standard Wi-Fi 7, funkce Bluetooth 6.0 a slot pro paměťovou microSD kartu (max. 2 TB). Tablet oficiálně vstoupí na trh v sobotu 27. června, kdy zároveň zjistíme konečnou cenu. Nakonec zatím můžeme počítat s modrým provedením, stylusem Moto Pen Pro v prodejním balení či možností přikoupit odnímatelnou klávesnici.
Zdroje: fonearena.com, flipkart.com
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