Motorola Moto Pad 60 Pro je nový tablet s 12,7palcovým displejem

Motorola se zaměřuje zejména na mobilní telefony, ale sem tam se dočkáme nějakého tabletu. Zatím společnost měla řadu Tab, ale dnes zde máme Motorola Moto Pad 60 Pro.

A co ten systém?

V tomto případě se bavíme o tabletu střední třídy, takže je pochopitelné, že specifikace nejsou nejlepší. Na druhou stranu má displej 144Hz frekvenci a vysoké rozlišení, ale jedná se o 12,7palcový panel. Bohužel je maximální jas jen 400 nitů, což není mnoho, ale mělo by to dostačovat. O výkon se stará Dimensity 8300, který bude stačit i na hraní náročnějších her. Zde je nutné si dát pozor na velikost úložiště, jelikož jen to vyšší má modernější technologii.

Fotografická výbava je základní, ale po stránce audio výstupu, tak se nabízí čtyři reproduktory, na kterých se spolupracovalo s JBL. Baterie přesahuje kapacitu deseti tisíc mAh a o nabíjení se stará 45W technologie. Samozřejmě nechybí podpora příslušenství v podobě klávesnice nebo i stylusu.

Motorola Moto Pad 60 Pro má nastavenou cenu u základního modelu přibližně na 7 000 Kč. Nyní si stačí jen počkat, kdy se novinka dostane do Evropy, za jakou cenu a jakým názvem.

Specifikace Motorola Moto Pad 60 Pro

displej: 12,7 palců, 2944 x1840 pixelů, LTPS LCD, 144Hz, 400 nitů

procesor: MediaTek Dimensity 8300

8/12 GB LPDDR5X RAM

úložiště: 128 GB (UFS 3.1)/256 GB (UFS 4.0) + microSD

Android 14 (aktualizace do Android 16)

Foťáky: zadní – 13 MPx přední – 8 MPx

čtečka otisků prstů v tlačítku vypnutí

USB Type-C audio, čtyři reproduktory, Dolby Atmos

Wi-Fi 6E 802.11 ax, Bluetooth v5.3, GPS + GLONASS + Galileo

rozměry: 291,8 x 189,1 x 6,9mm; 615 gramů

baterie: 10200 mAh + 45W

