HMD Luma poznáme v dalším pokračování

• 27. 6. 2026#Android #Smartphony
HMD Luma poznáme v dalším pokračování

HMD Luma 2 | Zdroj: @smashx_60

Společnost HMD po 4 měsících od uvedení modelu Luma 4G má již rozpracovaného nástupce. Právě o něm informuje poměrně spolehlivý zdroj ze sociální sítě X. Telefon na mobilní trh oficiálně dorazí pod názvem Luma 2 a zároveň jej v některých částech Afriky vydají jako M-Kopa X4. Aktuální únik odhaluje klíčové prvky výbavy a finální podobu novinky.

Bez citelných změn

HMD Luma 2 by se měla ukázat s 6,75palcovým IPS LCD displejem, který nabídne HD+ rozlišení a 120Hz obnovovací frekvenci. Do vnitřní části hodlají nasadit osmijádrový procesor T7280 od Unisoc nebo dvě rozdílné konfigurace paměti (4+128 GB, 4+256 GB). Navíc lze očekávat možnost virtuálního rozšíření operační paměti RAM a podporu až 1TB paměťových microSD karet.

HMD Luma 2

HMD Luma 2 | Zdroj: @smashx_60

V zadní části bude pravděpodobně čekat hlavní 50MPx objektiv fotoaparátu. Dále také 6 000mAh článek baterie včetně podpory technologie rychlého 18W nabíjení. Přírůstek od prvního startu poběží pod operačním systémem Android 16. Do seznamu specifikací má ještě patřit 8MPx selfie kamerka, 3,5mm audio jack, certifikace odolnosti IP54 a vylepšený zvuk díky nasazené technologii OZO Playback.

Úplným závěrem obchodníci budou prodávat tři barevné varianty (zlatou, světle a tmavě modrou), ale prodejní cenu a dostupnost zjistíme až později.

Zdroje: x.com, gizmochina.com

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Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

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