Letní osvěžení za zlomek ceny: Velké slevy na klimatizace, ventilátory a výrobníky ledu

Letní měsíce s sebou přinášejí tropické teploty, které dokážou pořádně potrápit doma i v kanceláři. Internetový obchod Alza proto přichází s rozsáhlou slevovou akcí zaměřenou na moderní technologie pro chlazení vzduchu a přípravu ledových osvěžení. V nabídce se nacházejí chytrá zařízení s dálkovým ovládáním, designové ventilátory, mobilní klimatizace i výkonné výrobníky ledu a domácí sodobary. Všechny produkty jsou dostupné s výraznými procentuálními slevami, které usnadní zvládání horkých dnů.
Ventilátory a ochlazovače vzduchu
Efektivní cirkulace vzduchu představuje nejrychlejší způsob, jak okamžitě pocítit úlevu od všudypřítomného tepla. Moderní ventilátory dnes nabízejí tichý chod, širokou škálu nastavení rychlostí a v mnoha případech také integrované LED osvětlení nebo zvlhčovače. Výběr zahrnuje jak klasické stojanové a sloupové modely, tak i pokročilá chytrá zařízení, která lze snadno integrovat do moderní domácnosti a ovládat prostřednictvím mobilní aplikace.
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Mobilní klimatizace
Když samotné proudění vzduchu nestačí, přicházejí na řadu mobilní klimatizační jednotky. Ty představují ideální řešení do prostorů, kde není možná instalace pevné nástěnné klimatizace. Nabízejí okamžité snížení teploty v místnosti, odvlhčování vzduchu a vysoký chladicí výkon, který zajistí stabilní a komfortní klima i během těch největších venkovních veder.
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Domácí osvěžení, led a sodobary
K dokonalému letnímu komfortu neodmyslitelně patří studené nápoje a domácí pochoutky. Výrobníky ledu dokáží bleskově připravit dostatek ledových kostek pro rodinnou oslavu i běžný den, zatímco moderní výrobníky zmrzliny promění čerstvé suroviny v ledové osvěžení. Se sodobary a doplňky pro sycení vody navíc odpadá nutnost neustálého nošení těžkých lahví z obchodů.
- LIMO BAR Edge Red (-50 %)
- SodaStream Gaia Black (-32 %)
- SodaStream ART Black Pepsi Mpack (-27 %)
- Ninja® NC302EU CREAMi™ 7v1 (-10 %)
- GORENJE IMDW1500B (-20 %)
- Rohnson R-40115 IceLux 15 (-20 %)
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- SENCOR SIC 5050WS GELATERIA (-20 %)
- CATLER IM 810 (-10 %)
- GUZZANTI GZ 155A (-10 %)
- Guzzanti GZ 123A (-10 %)
- Siguro IM-F560SU Ice King (-30 %)
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Další zajímavé výběry
V produktových katalozích se nacházejí také doplňky a specializovaná zařízení, která nespadají do hlavních kategorií domácího chlazení, přesto představují zajímavé řešení pro specifické situace. Jedná se například o prodlužovací sady pro zvýšení efektivity vytápění v chladnějších měsících nebo praktické ventilátory určené do automobilů.
Automobilové ventilátory zajistí proudění vzduchu a tepelný komfort na cestách i ve vozidlech bez vestavěné klimatizace. Model CARPOINT s funkcí ohřevu navíc najde využití i během zimního období, zatímco ventilátor MITCHELL, který se upevňuje na opěrku hlavy, zpříjemní cestování pasažérům na zadních sedadlech. Pro optimalizaci domácího klimatu mimo letní sezónu slouží prodlužovací sada EMOS pro ventilátory pod radiátor.
- EMOS Prodlužovací sada pro ventilátor pod radiátor (-20 %)
- CARPOINT Ventilátor s ohřevem (-20 %)
- MITCHELL Ventilátor na opěrku hlavy (-15 %)
Kompletní přehled akčních nabídek, technických specifikací a skladové dostupnosti je k dispozici na oficiálních stránkách prodejce. Využijte aktuální letní vlny slev a vybavte svou domácnost či kancelář dříve, než teploty dosáhnou svého maxima. Navštivte hlavní web Alza.cz a vyberte si technologii, která vám zajistí pohodlné léto.
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