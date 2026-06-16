Spotify ruší uživatelská jména: Přihlašování se změní od září

• 16. 6. 2026#Aplikace
Spotify ruší uživatelská jména: Přihlašování se změní od září

Zdroj: Dotekománie

Ne vždy se dočkáme pozitivních zpráv od firem. Tentokrát se ozvala společnost Spotify s tím, že pozmění systém přihlašování k uživatelským účtům.

Bez uživatelského jména

Jako mnoho jiných služeb, i Spotify inovuje své technologie a snaží se jít s dobou. Například Spotify patří mezi první větší služby, kde byla implementována nejnovější technologie přístupových klíčů. Stalo se tak v roce 2023. Kromě toho se nabízí přihlášení i přes Google, Apple nebo Facebook.

Také se nabízí starší možnost pomocí e-mailu a hesla. Uživatelům ale nyní odesílá informaci o tom, že od 1. září nebude možné používat uživatelské jméno a heslo. Přihlášení přes e-mail stále bude možné, kde ostatně potřebujete heslo. Není tak jasné, proč zrovna ruší uživatelská jména.

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Zdroj: Dotekomanie.cz

Spotify se k tomu nevyjádřilo a informace pochází jen z doručených e-mailů. Možná v tomto případě hraje roli bezpečnost, ale tím si nejsme jisti. Ti, co používají uživatelské jméno, budou muset zřejmě přejít na e-maily, nebo začít používat modernější technologie, například přístupové klíče.

Zdroj: 9to5google.com

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Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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