Infinix finišuje s novinkou Hot 70 Pro 5G

Infinix Hot 70 4G | Zdroj: Infinix
Pár týdnů starý model Hot 70 od čínské firmy Infinix nezůstane v portfoliu dlouho sám a do povědomí se pomalu začíná dostávat další zástupce s názvem Hot 70 Pro 5G. Z pohledu specifikací můžeme opět očekávat průměrný telefon za dostupnou cenu. Navíc ani jeho skutečná podoba nezůstala pod rouškou tajemství.
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Výrobce chystá dopředu nasadit 6,76palcový panel, který nabídne HD+ rozlišení nebo základní 8MPx selfie kamerku. Hlavní výkon si na starost vezme čipová sada Dimensity 7100 od MediaTeku a 8GB operační paměť RAM. Uživatelská data pobere interní úložiště s kapacitou 256 GB. Bateriový článek o velikosti 6 000 mAh by měl podporovat technologii rychlého 45W nabíjení.
Zadní stranu zaberou dva objektivy fotoaparátu s přisvětlovací LED diodou, kde nejvíc práce odvede 50MPx senzor. Za pozornost také rozhodně stojí maticový displej umístěný ve třetím modulu po boku ostatních snímačů. Tato obrazovka například dokáže zobrazit stav baterie, upozornění na hovory či zprávy.
Zařízení od prvního spuštění má běžet pod vlastní platformou XOS 16 vycházející z operačního systému Android 16. Každopádně oficiální oznámení proběhne až během letních prázdnin. Prodejní cena po přepočtu by se mohla pohybovat okolo 5 000 Kč. Následující týdny zřejmě přinesou bližší podrobnosti.
Zdroje: passionategeekz.com, gizmochina.com
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