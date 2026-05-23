Infinix rozšiřuje sérii Hot o jednu nevýraznou novinku

Firma Infinix dotahuje příchod očekávaného zástupce, který zapadá do populární modelové řady Hot. Novinka na mobilním trhu bude dostupná konkrétně pod označením Hot 70. Přestože celosvětové představení proběhne až v pondělí 25. května, tak byl telefon na některých trzích již odhalen přes oficiální stránky výrobce. Zařízení má patřit do nižší střední třídy.
Žádná sláva
Infinix Hot 70 disponuje 6,78palcovým LCD panelem s HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Pod ním běží čipová sada Helio G100 Ultimate od MediaTeku, která nabídne 128GB interní úložiště nebo tři různé velikosti operační paměti RAM (4/6/8 GB). Případný nedostatek místa pro vlastní data lze vyřešit paměťovou microSD kartou.
Bateriový článek o velikosti 6 000 mAh získal podporu technologie rychlého 45W nabíjení. Hlavní slovo vzadu dostal 50MPx objektiv fotoaparátu a funkce Active Halo LED. Ta kromě přisvětlení záznamů dokáže také fungovat třeba jako notifikační dioda. Softwarovou stránku zastupuje operační systém Android 16 v rámci rozhraní XOS 16, kde slibují tři hlavní aktualizace a bezpečnostní záplaty po dobu pěti let.
Mezi ostatní prvky výbavy patří ještě certifikace odolnosti IP64, přední 8MPx selfie kamerka, boční skener otisků prstů, technologie NFC, infraport či podpora pouze 4G sítí. Firma chystá ukázat až 12 barevných provedení, přičemž některé varianty budou mít schopnost měnit barvy podle teploty. Prodejní cena po přepočtu se má pohybovat v rozmezí od 3 233 Kč do 4 424 Kč.
Zdroje: gsmarena.com, gsmarena.com
