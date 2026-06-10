WhatsApp do své aplikace uvolňuje zjednodušení přehledu seznamu na záložce Chaty

Zdroj: Dotekománie
Udržet pořádek v desítkách každodenních konverzací bývá občas nelehké. Aby měli správu chatů uživatele o kousek jednodušší, vývojáři komunikační platformy WhatsApp po nedávném testování na Androidu přinášejí zásadní reorganizaci chatů také pro majitele iPhonů. Nejnovější aktualizace s označením 26.21.74, která se objevila v App Store, dává uživatelům plnou kontrolu nad tím, jaké seznamy a filtry zpráv chtějí mít neustále na očích.
Zjednodušená správa seznamu chatů v aplikaci WhatsApp
WhatsApp už dříve zavedl v horní části obrazovky horizontální řádek s filtry pro rychlé třídění zpráv. Vedle výchozích kategorií, jako jsou Oblíbené, Nepřečtené a Skupiny, si lidé mohou vytvářet i vlastní seznamy kontaktů. Jakmile ale počet těchto filtrů naroste, horní lišta se stane nepřehlednou a uživatel musí zdlouhavě posouvat do stran, aby našel ten správný. To v konečném důsledku přístup ke zprávám spíše komplikuje.
Nová optimalizace tento problém řeší elegantně. Přímo na hlavní obrazovce si ponecháte pouze ty seznamy, které skutečně denně používáte. Všechny ostatní, méně využívané filtry aplikace automaticky přesune do sekundární sekce, čímž rozhraní výrazně odlehčí.
Nepoužívané filtry uklidíte pod jedno tlačítko
Do nového skrytého menu se uživatelé dostanou klepnutím na tlačítko „Filtr“. Zde najdou všechny archivované seznamy přehledně pod sebou. Pokud bude uživatel chtít některou z odložených kategorií vrátit zpět do hlavní lišty, stačí v této nabídce stisknout možnost „Upravit“ a upravit si zobrazení podle aktuální potřeby.
Nový systém vůbec poprvé umožňuje z hlavní obrazovky odstranit i výchozí filtry. Pokud například nepoužíváte záložku Oblíbené a nemáte v ní uložené žádné kontakty, můžete ji jednoduše schovat do vedlejšího menu.
Aktualizace přináší do skrytého menu ještě jedno praktické vylepšení v podobě samostatného filtru pro koncepty. Když rozepíšete zprávu a zapomenete ji odeslat, WhatsApp danou konverzaci sice označí zeleným štítkem „Koncept“, ale v záplavě nových zpráv takový chat snadno zapadne. Nový filtr dokáže všechny tyto nedokončené zprávy okamžitě najít a zobrazit na jednom místě.
Nová správa chatů se v těchto dnech postupně dostává k uživatelům stabilní verze z App Store a současně ji v rámci programu TestFlight dostávají i první beta testeři. Oficiální harmonogram plošného nasazení sice neznáme, ale k naprosté většině majitelů iPhonů by funkce měla dorazit během následujících několika týdnů.
Zdroj: wabetainfo.com
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