Honor X7e: Velká baterie a stereo reproduktory ve výbavě, výkon pokulhává

Zdroj: Honor
Honor rozhodně umí překvapit, například nedávná novinka Win Turbo láká na baterii o kapacitě 10 000 mAh, přičemž tloušťka je pod osm milimetrů. Na druhou stranu umí představit na první pohled nudný mobil, jako je například další přírůstek v řadě v podobě Honor X7e.
Honor oznamuje očekávanou novinku Win Turbo s 10 000mAh baterií
Aspoň ta baterie
U tohoto mobilu je jen jedna součástka, která umí oslovit. Jde o baterii, která nabízí kapacitu 7500 mAh, případně 7000 mAh u nižší verze. Ačkoliv jsou dvě varianty, obě nesou označení Honor X7e. Liší se jen kódovým označením, což nemusí na první pohled být jasné.
Bohužel zbytek specifikací jasně zařazuje Honor X7e do nejnižší třídy. Displej je typu LCD s nízkým rozlišením a o výkon se stará Helio G81 z roku 2024. Současně je jasné při jeho použití, že zde chybí podpora pro mobilní sítě páté generace. Na zadní straně jsou sice dva snímače, ale ani Honor na svých stránkách raději neuvádí rozlišení toho druhého, jelikož slouží jen pro dodatečné efekty. Hlavní má 50 MPx.
Honor X7e i tak má některé drobnosti, které ho neřadí na poslední místa. K dispozici jsou stereo reproduktory a také je splněna certifikace IP64, takže letmé setkání s vodou nevadí. Novinka má nastavenou cenu v přepočtu přibližně na 4 700 Kč. Kdy se objeví v Evropě, zatím nevíme. Možná si vyslouží i jiné pojmenování.
Specifikace
- displej: 6,61 palců, TFT LCD, rozlišení 1604×720, hlinitokřemičité sklo (Aluminosilicate glass)
- procesor: MediaTek Helio G81 Ultra (8 jader, 2x A75 @ 2,0 GHz + 6x A55 @ 1,7 GHz), ARM Mail G52 MC2 GPU
- RAM: 6 GB
- úložiště: 256 GB
- Operační systém: Android 16 + MagicOS 10
- Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM / microSD karta (sdílený slot)
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1,8)
- pomocný objektiv (Auxiliary lens)
- přední: 5 Mpx (f/2,2)
- zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1,8)
- IP64
- čtečka otisků prstů
- stereo
- 3,5mm jack
- Konektivita: 4G, Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 GHz a 5 GHz, Wi-Fi Direct, hotspot), Bluetooth 5.1, GPS / AGPS / GLONASS / BeiDou / Galileo, USB-C (USB 2,0, podpora OTG max. 5 V / 0,5 A), NFC
- rozměry a hmotnost: 163,9 x 75,9 x 8,29 mm, cca 204/207 g
- baterie a nabíjení: 7000/7500 mAh, 45W
Zdroj: gizmochina.com
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