Acer po 14 letech oživuje tablet A210

Acer A210 Mini Pad | Zdroj: IT Home
Firma Acer oficiálně představuje novou generaci tabletu s označením A210, jehož původní verzi odhalila v červnu roku 2012 během veletrhu Computex. Dostatečně dlouhý časový rozestup by se sice měl výrazně promítnout do seznamu specifikací, ale tchajwanský producent spíše hodně šetřil. Tento kompaktní přírůstek osloví výhradně nenáročné uživatele.
Nudný základ
Přední stranu zabírá 8palcový IPS LCD displej s HD rozlišením a obyčejná 2megapixelová kamerka na videohovory. O samotné kompaktnosti nejvíce vypovídají rozměry 120 x 204 x 7,8 mm. Hardwarovou stránku zastupuje pouze čtyřjádrový procesor bez bližšího upřesnění. Každopádně v obchodech budou dvě paměťové konfigurace, a to 4 + 64 GB, 6 + 128 GB. V obou případech platí podpora maximálně 128GB microSD karty.
Co se týče prvků v zadní části, tak k dispozici je základní 5megapixelový objektiv fotoaparátu a článek baterie o velikosti 4 000 mAh. Velkou kaňkou na kráse může být postarší verze operačního systému Android 14. Mezi ostatní výbavové komponenty ještě patří funkce Bluetooth 5.0, dvoupásmové Wi-Fi, 3,5mm audio jack nebo podpora datové SIM karty.
Prodejní cena po přepočtu vychází na 1 290 Kč, v případě vyšší konfigurace jde zhruba o částku 1 616 Kč. Ovšem do budoucna nelze očekávat nijak širokou dostupnost.
Zdroje: gizmochina.com, ithome.com
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