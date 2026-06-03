Moderní kuchyňští pomocníci za zlomek ceny: Velký přehled spotřebičů, které usnadní každodenní vaření

Příprava domácích pokrmů se stává stále oblíbenější, a to nejen kvůli úspoře financí, ale také pro kontrolu nad kvalitou surovin. Moderní technologie v oblasti kuchyňských spotřebičů navíc umožňují zkrátit čas strávený u plotny na minimum. Společnost Alza přichází s rozsáhlou nabídkou zařízení, která pomohou s přípravou zdravých snídaní, rychlých obědů i poctivých domácích večeří. Všechny produkty jsou navíc aktuálně dostupné se zajímavým zvýhodněním.
Kontaktní a stolní grily
Grilování již dávno není pouze sezónní záležitostí spojenou s letním počasím. Kvalitní domácí grily umožňují celoroční přípravu šťavnatého masa, zapékaných sendvičů či grilované zeleniny přímo na kuchyňské lince. Díky nepřilnavým povrchům a precizní regulaci teploty je příprava pokrmů rychlá a vyžaduje minimální množství tuku, což přispívá ke zdravějšímu životnímu stylu.
- Lauben Contact Grill 2000SB (-40 %)
- SENCOR SBG 6238BK (-25 %)
- Ariete Party Time 1973/01 modrý (-22 %)
- CATLER GR 7010 (-20 %)
- Concept GE3550 (-17 %)
- Lauben Contact Grill Deluxe 2000ST (-39 %)
- CATLER HG 410 (-19 %)
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Rýžovary
Správná příprava rýže může být vědou, avšak s automatickými rýžovary se stává naprosto bezproblémovou záležitostí. Pokročilé modely disponují speciálními funkcemi pro snižování obsahu sacharidů v rýži, což ocení zejména vyznavači racionální stravy. Spotřebiče automaticky udržují ideální teplotu i po skončení vaření, takže je příloha vždy připravena k okamžitému servírování.
- Lauben Low Sugar Rice Cooker 1500AT (-37 %)
- Lauben Rice Cooker Square 1000WB (-31 %)
- Lauben Low Sugar Rice Cooker 3000AT (-30 %)
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Mixéry a odšťavňovače
Dostatek vitamínů v jídelníčku zajišťují čerstvé ovocné a zeleninové šťávy či oblíbená smoothie. Výkonné stolní i přenosné mixéry si poradí s tvrdou zeleninou, mraženým ovocem i ledem. Pomalé odšťavňovače naopak zajišťují maximální výtěžnost surovin bez ztráty důležitých živin a enzymů, což zaručuje nejvyšší možnou kvalitu výsledného nápoje.
- SENCOR SSJ 0900BK (-36 %)
- Concept SM3490 (-23 %)
- Concept SM-3380, bílý (-20 %)
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Domácí pekárny a pece na pizzu
Vůni čerstvě upečeného chleba se vyrovná jen málokdo. Domácí pekárny zvládnou celý proces od hnětení těsta přes kynutí až po samotné pečení zcela bez lidského zásahu. Pro milovníky italské gastronomie jsou pak k dispozici specializované pece na pizzu, které dokáží vyvinout vysokou teplotu nutnou pro dosažení dokonale křupavého těsta během několika málo minut.
- G3FERRARI G1000606 (-28 %)
- Ariete Pizza in 4 Minutes 918, bílá (-25 %)
- G3Ferrari G1020400 Pizza PRO (-10 %)
- Salente Vulcano (-20 %)
- Gorenje BM1350W (-20 %)
- ETA 7149 90040 Delicca II Max (-30 %)
- ETA Delicca II 7149 90030 (-20 %)
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Další zajímavé výběry
Kromě hlavních kategorií lze v nabídce nalézt i další specifická zařízení pro zpracování potravin. Příkladem je sušička potravin Gorenje FDK600DB (-41 %), která představuje ideální způsob pro dlouhodobé uchování přebytků úrody, sušení hub, bylinek nebo domácího jerky.
Kompletní přehled všech akčních nabídek a dalšího kuchyňského vybavení naleznete na oficiálních stránkách prodejce. Využijte aktuální výhodné podmínky a vybavte svou domácnost moderními technologiemi. Celou nabídku si můžete prohlédnout přímo na Alza.cz.
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