Google vydal Wear OS 7, rovnou míří na Pixel hodinky

Zdroj: Google
V květnu jsme se dočkali oficiálního představení Wear OS 7 a ani jsme nečekali, že tato verze zamíří do hodinek nějak brzy. Google si u tohoto systému dává načas a někdy je komplikované sledovat, jestli je nová verze dostupná pro hodinky. Tentokrát ale překvapil, jelikož necelé dva měsíce od uvedení zde máme stabilní verzi, která míří do prvních hodinek.
Google představuje Wear OS 7: Větší důraz na AI a optimalizaci spotřeby
I delší výdrž na jedno nabití
Systém Wear OS 7 je postaven na Androidu 17 a jak můžeme potvrdit z aktualizace redakčního modelu Pixel Watch 4, tak obsahuje bezpečnostní záplatu s datem 5. června. Snad se tedy Google více zaměří na tento systém jako na Android pro mobily. Společnost samozřejmě uvolnila tuto verzi i pro další výrobce, ale kdy bude u nich dostupná nová verze, to zatím nevíme.
Wear OS 7 obsahuje několik vylepšení, jako je například sledování informací v reálném čase pomocí prvku Live Updates. Na hodinkách tak uvidíte například informace o dovážce nebo o cestě skrze nějakou přepravní společnost, tedy i se samotným průběhem. Zde je ale nutné, aby to aplikace podporovala.
Nabízí se i lepší ovládání v mediální aplikaci. Můžete si vybrat, které zařízení chcete ovládat. Google také zmiňuje dostupnost Gemini Intelligence později v tomto roce, ale na toto rozšíření si u nás budeme muset počkat, podstatně delší dobu. Google ji zatím omezil na vybrané jazyky a také země.
Kromě toho všeho společnost zdůrazňuje, že Wear OS 7 byl optimalizován natolik, že by současné hodinky s touto verzí systému měly vydržet na jedno nabití o 10 % déle (v porovnání s Wear OS 6).
Zdroj: Tisková zpráva
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