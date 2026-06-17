Slevová Akce: Letní osvěžení a grilování za zlomek ceny

Letní měsíce s sebou přinášejí ideální příležitost pro transformaci zahrad a teras v oázy klidu a zábavy. Internetový obchod Alza přichází s rozsáhlou nabídkou vybavení pro horké dny i vlahé večery. Hlavními výhodami této sezónní nabídky zijn okamžitá dostupnost zboží, široký výběr od prémiových značek a výrazné snížení cen napříč klíčovými segmenty. Akce platí do vyprodání zásob, což dává ideální příležitost k modernizaci domácího zázemí pro celou rodinu i domácí mazlíčky.
Bazény pro dospělé i celou rodinu
Domácí koupání představuje nejlepší způsob, jak čelit tropickým teplotám v pohodlí vlastního pozemku. Výběr zahrnuje jak stabilní modely s pevnou konstrukcí, které odolají i náročnějšímu provozu, tak praktické samonosné nafukovací bazény pro rychlé zprovoznění bez nutnosti složitých terénních úprav.
- CF GROUP CF Frame 3,66 × 1,32 m ratan (-10 %)
- INTEX Bazén s konstrukcí, bez příslušenství FLORIDA 2,44 x 0,51 m (-10 %)
- CF GROUP Bazén nafukovací 3,05 x 0,76 , – motiv RATAN (-20 %)
- BESTWAY Bazén nafukovací bez příslušenství Fast Set 3,66 × 0,76 m (-15 %)
- MARIMEX Bazén s konstrukcí ORLANDO bez příslušenství 3,66 x 0,91m (-10 %)
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Bazénová chemie a údržba
Průzračně čistá voda je základním předpokladem pro bezpečné a příjemné koupání. K udržení optimální kvality vody bez mechanických nečistot slouží moderní pomocníci v podobě ručních akumulátorových vysavačů i plně autonomních robotických modelů, které se postarají o dno i stěny bazénu zcela bez lidské asistence.
- MARIMEX Vysavač do bazénu SupraVac Hudson (-25 %)
- AIPER Vysavač do bazénu robotický Scuba E1 (-20 %)
- Beatbot Vysavač do bazénu Sora P3 (-22 %)
- CF GROUP Ruční vysavač CF 20 AKU (-10 %)
- Beatbot Vysavač do bazénu AquaSense 2 Pro (-17 %)
- CF GROUP Vysavač automatický 350 AKU (-10 %)
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Dětské bazény a vyžití pro zvířata
Nezapomíná se ani na ty nejmenší členy domácnosti a čtyřnohé miláčky. Bezpečné dětské bazénky s veselými motivy poskytnou prostor pro první kontakt s vodou, zatímco speciálně navržené odolné podložky s fontánou a skládací zvířecí bazény zajistí efektivní ochlazení i pro psy během horkých odpolední.
- INTEX Bazén pro psy se skluzavkou (-65 %)
- SUN CLUB Dětský bazének 99 cm modrý (-10 %)
- SUN CLUB Dětský bazén Mořský svět 120 cm (-10 %)
- M-Pets SPLASH Aqua podložka s fontánou průměr 150 cm (-20 %)
- Karlie Skládací bazén pro psy modro/červený 160 × 30 cm (-10 %)
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Zahradní grily
Kulinářské zážitky pod širým nebem neodmyslitelně patří k letní atmosféře. Technologicky vyspělé plynové stanice, klasické grily na dřevěné uhlí i designová otevřená ohniště umožňují precizní přípravu pokrmů přesně podle preferovaných kuchařských metod a zvyklostí.
- CATTARA Gril plynový Etage pojízdný (-15 %)
- CATTARA Gril plyn/dřevěné uhlí Domino 2in1 (-15 %)
- HÖFATS Cone Grill (-10 %)
- CATTARA Gril na uhlí PLANCHA MOON (-15 %)
- WEBER Gril plynový GENESIS E-325W (-20 %)
- KingCamp Tripod Bonfire Stand (-40 %)
- Coleman Party Grill 600 (-20 %)
- CATTARA Gril PIGLET s elektrickým rožněm (-15 %)
- HÖFATS Triple 90 (-10 %)
- HÖFATS Bowl 70 s drátěnou podstavou (-10 %)
- Další slevy najdete zde
Grilovací nářadí a příslušenství
Dosažení nejlejších výsledků při venkovním vaření usnadňuje adekvátní technická podpora. Komponenty v podobě pokročilých bezdrátových termosond s dálkovým monitoringem doplňují ucelené sady specializovaného nářadí v přenosných kufrech a zapalovací komíny pro efektivní práci s palivem.
- THERMOPRO TempSpike Pro TP-980-2 (-10 %)
- CATTARA Grilovací nářadí sada 30ks ALU kufřík (-15 %)
- CATTARA Grilovací nářadí sada 11ks ALU kufřík (-15 %)
- FIELDMANN Zapalovací komín FZG 9000-U (-10 %)
- Další slevy najdete zde
Další zajímavé výběry
V produktovém přehledu naleznete také vysoce efektivní kompaktní elektrické grily a stolní zařízení Severin PG 8566 (-15 %) a Rohnson R-2530 (-20 %), která jsou ideálním řešením pro balkony, terasy či interiéry, kde klasické grilování na dřevěném uhlí není možné z prostorových či bezpečnostních důvodů realizovat.
Kompletní nabídku letního vybavení, bazénů, pokročilé zahradní techniky a příslušenství pro grilování si můžete prohlédnout přímo na oficiálních stránkách prodejce. Navštivte hlavní web Alza.cz a využijte aktuální cenová zvýhodnění dříve, než nejžádanější modely kompletně zmizí ze skladových zásob.
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