Gemini nově umožní spravovat kontakty. Integrace slibuje chytřejší práci s daty

Zdroj: Google
AI služby se nesnaží nalákat jen na možnosti generování, nabízí se i aplikace třetích stran, které mohou být integrovány. Google například nedávno oznámil, že bude možné používat v Gemini editační nástroje od CapCutu. Kromě toho se soustřeďuje i na vlastní služby a jejich integraci.
Nová aktualizace Gemini: Větší kontrola nad AI i pro neplatící uživatele
Kontakty v Gemini
Aplikace nejsou automaticky připojené. Každý uživatel je musí aktivovat v sekci gemini.google.com/apps. Aktuálně se nabízí například Disk Google, Gmail, Keep, Dokumenty, Kalendář a Úkoly. Separátní nastavení je pro Youtube Music, ale kromě toho lze aktivovat Github nebo Verify AI pro identifikaci generovaného obsahu.
Google nově přidává integraci Google Kontaktů. Nejde ale jen o nějaké procházení skrze rozhraní Gemini, i na mobilu. Pakliže tuto část aktivujete (má samostatné nastavení), můžete přidávat, modifikovat a mazat kontakty. Samozřejmostí je hledání podle různých parametrů, personalizace a sdílení s jinými aplikacemi.
Gemini může také upozorňovat na důležitá data, případně lze pokládat i komplikovanější dotazy nad všemi záznamy. Novinku ještě nemusíte vidět ve svém rozhraní, Google ji zavádí postupně.
Zdroj: 9to5google.com
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