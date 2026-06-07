Gemini nově umožní spravovat kontakty. Integrace slibuje chytřejší práci s daty

• 7. 6. 2026#AI
Gemini nově umožní spravovat kontakty. Integrace slibuje chytřejší práci s daty

Zdroj: Google

AI služby se nesnaží nalákat jen na možnosti generování, nabízí se i aplikace třetích stran, které mohou být integrovány. Google například nedávno oznámil, že bude možné používat v Gemini editační nástroje od CapCutu. Kromě toho se soustřeďuje i na vlastní služby a jejich integraci.

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Kontakty v Gemini

Aplikace nejsou automaticky připojené. Každý uživatel je musí aktivovat v sekci gemini.google.com/apps. Aktuálně se nabízí například Disk Google, Gmail, Keep, Dokumenty, Kalendář a Úkoly. Separátní nastavení je pro Youtube Music, ale kromě toho lze aktivovat Github nebo Verify AI pro identifikaci generovaného obsahu.

Google nově přidává integraci Google Kontaktů. Nejde ale jen o nějaké procházení skrze rozhraní Gemini, i na mobilu. Pakliže tuto část aktivujete (má samostatné nastavení), můžete přidávat, modifikovat a mazat kontakty. Samozřejmostí je hledání podle různých parametrů, personalizace a sdílení s jinými aplikacemi.

Gemini app Contacts

Zdroj: 9to5google

Gemini může také upozorňovat na důležitá data, případně lze pokládat i komplikovanější dotazy nad všemi záznamy. Novinku ještě nemusíte vidět ve svém rozhraní, Google ji zavádí postupně.

Zdroj: 9to5google.com

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Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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