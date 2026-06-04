Nová aktualizace Gemini: Větší kontrola nad AI i pro neplatící uživatele

• 4. 6. 2026#AI
Nová aktualizace Gemini: Větší kontrola nad AI i pro neplatící uživatele

Zdroj: Dotekomanie.cz

Google málokdy představí všechny novinky najednou. Nedávno jsme zde měli celou nálož vylepšení, ale na druhou stranu musela společnost hasit problémy spojené s limity jednotlivých modelů. Nakonec došlo k navýšení a resetování. Dnes zde máme jednu novinku pro ty, co neplatí za Gemini.

Google Gemini: Větší přehlednost a kontrola nad využitím AI v nové aktualizaci

Gemini s úrovněmi

Gemini se dá používat i bez placení, stejně jako jiné podobné služby. Je zde ale omezení, co se týče počtu obrázků, požadavků a podobně. Do této doby se nabízely jen standardní modely bez nějakého dalšího nastavení bez placení. Josh Woodward, viceprezident pro Gemini v Googlu, oznámil na svém profilu na sociální síti X, že dochází k rozšíření u verze zdarma.

Nejenže si můžete vybírat jednotlivé modely jako takové, ale nově si lze vybrat i úroveň myšlení. Nabízí se tedy Standardní a také Extended, tedy rozšířená. Právě ta se hodí pro složitější úkoly nebo nějaké komplexnější zpracování. Mimo to ještě navíc ukazuje na animaci níže, že verze 3.1 Pro získává i Deep Think variantu, ale ta asi zůstává jen pro platící.

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Zdroj: joshwoodward

Toto rozšíření je dostupné na všech platformách. Než tedy u dalšího požadavku v Gemini nastavíte Extended, tak vězte, že ačkoliv tato úroveň je designovaná na komplikovanější úkoly, vyčerpá váš limit daleko rychleji než standardní verze. Měli byste ji tedy používat s rozvahou.

Zdroj: androidauthority.com

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Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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