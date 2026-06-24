Autonomní řízení od Tesly dorazilo do Evropy, plány na rozšíření však mohou být zastaveny

Zkušební jízda Tesla FSD, zdroj: Dotekománie
Tesla FSD konečně jezdí po evropských silnicích. V současnosti dovolilo používání autonomního systému řízení celkem pět zemí na starém kontinentu. Ze Švédska však nyní přichází námitka, která může expanzi zastavit.
Plošné hlasování o FSD se blíží
Kalifornská automobilka už v dubnu tohoto roku získala povolení pro provoz systém Full-Self Driving na silnicích v Nizozemsku. Od té doby už na základě tohoto precedentu schválily systém i Belgie, Dánsko, Litva a Estonsko. Česko, stejně jako ostatní státy EU, zatím na schválení čekají.
O plošném povolení autonomního systému by mohlo být rozhodnuto už 30. června na hlasování Technického výboru pro motorová vozidla. Jednoduchý průběh však toto hlasování rozhodně mít nebude, jelikož nedávno Švédský dopravní úřad doporučil ostatním státům hlasovat proti.
Úřadu se nelíbí zejména funkce, která vozu se zapnutým FSD umožňuje odchýlit se od povolených rychlostních limitů. Ve svém dopise výboru Švédové upozornili, že povolovat autonomním systémům systematicky překračovat zákonné limity ohrožuje nejenom bezpečnost, ale i právní prostředí automobilového průmyslu.
Na to, jak hlasování dopadne, si budeme muset do 30. června počkat. Jasné je ale to, že pokud se Švédsku podaří přesvědčit ostatní členské státy, rozšíření FSD po Evropě se velmi výrazně zpomalí.
Zdroj: insideevs.com
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