WhatsApp testuje novinku, to, zdali jste online, bude vidět na první pohled

Zdroj: Dotekománie
WhatsApp testuje novinku ve vzhledu, která má usnadnit zjištění, kdo je právě online. V nejnovější betaverzi pro Android se u profilové fotografie kontaktu objevuje zelená tečka označující aktivního uživatele.
Online stav ve WhatsApp bude viditelnější
Tento styl propagace online stavu je známý například ze služby Facebook Messenger. Je tedy logické, že se Meta snaží podobný přístup prosazovat napříč svými službami, i když prozatím ve střízlivějším formátu. Novinka se zatím zobrazuje pouze na informační obrazovce profilu kontaktu. Pokud si otevřete profil kontaktu, který má právě spuštěný WhatsApp a zároveň povolil zobrazování svého online stavu, u jeho fotografie se zobrazí zelený indikátor.
Doposud WhatsApp tuto informaci zobrazoval pouze textem „online“ pod profilovou fotografií. Nové řešení je výraznější a odpovídá způsobu, jakým dostupnost uživatelů zobrazují jiné komunikační aplikace.
Zelená tečka je součástí většího balíku změn, na kterých Meta aktuálně pracuje. Vývojáři připravují novou sekci Kontaktů, která nabídne přehled lidí dostupných právě teď. Uživatelé budou moci seznam filtrovat podle jména nebo aktuální aktivity. WhatsApp zároveň zdůrazňuje, že funkce respektuje nastavení soukromí. Kontakty, které skrývají svůj online stav nebo poslední aktivitu, se v seznamu neobjeví.
V současnosti je zelená tečka dostupná pouze omezenému počtu testerů používajících WhatsApp Beta pro Android ve verzi 2.26.24.5. Meta funkci uvolňuje postupně, takže ani všem beta testerům nemusí být zatím dostupná. Vzhledem k tomu, že WhatsApp intenzivně pracuje na novém centru kontaktů, lze očekávat, že se zelený indikátor časem objeví i na dalších místech aplikace, například v seznamu chatů nebo přímo v konverzacích.
Zdroj: wabetainfo.com
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