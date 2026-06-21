Samsung má v nejbližších plánech Galaxy M47 5G

• 21. 6. 2026#Android #Smartphony
Samsung má v nejbližších plánech Galaxy M47 5G

Samsung Galaxy M47 5G | Zdroj: Samsung

Společnost Samsung po roční odmlce přinese nového nástupce za model Galaxy M36 5G z konce června loňského roku. Na jeho místo se dostane novinka s označením M47 5G, která doposud byla předmětem několika úniků a nyní jihokorejský gigant sám potvrzuje její příchod. Nicméně zatím známé specifikace nenaznačují žádnou výraznější aktualizaci.

Oživí trh

Chystané zařízení by mělo získat plochý displej o úhlopříčce 6,7 palce, který nabídne Full HD+ rozlišení a 120Hz obnovovací frekvenci. Původní procesor Exynos tentokrát nahradí čipset Snapdragon 6 Gen 3 z dílny Qualcommu. Jedna z potvrzených variant bude založena na 8GB operační paměti RAM a 128GB interním úložišti. Samozřejmě nevynechají ani podporu až 1TB paměťových microSD karet.

Samsnug Galaxy M47 5G Geekbench

Samsung Galaxy M47 5G v benchmarku Geekbench | Zdroj: Fonearena

Zadní část ponese tři objektivy fotoaparátu s hlavním 50MPx objektivem a bateriový článek o velikosti přibližně 5 000 až 6 000 mAh. Výpis specifikací momentálně můžeme uzavřít bočním snímačem otisků prstů nebo podporou 5G sítí.

Prodejní cena po přepočtu údajně nemá překročit hranici 5 600 Kč, přičemž jedna verze potěší výrazně červenou barvou s černým rámečkem. Český trh by se mohl tohoto telefonu dočkat během letošního roku v rámci známé řady Galaxy A. Další podrobnosti lze venku očekávat za pár dnů či týdnů.

Zdroje: gizmochina.com, gsmarena.com, fonearena.com

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Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

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