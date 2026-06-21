Samsung má v nejbližších plánech Galaxy M47 5G

Samsung Galaxy M47 5G | Zdroj: Samsung
Společnost Samsung po roční odmlce přinese nového nástupce za model Galaxy M36 5G z konce června loňského roku. Na jeho místo se dostane novinka s označením M47 5G, která doposud byla předmětem několika úniků a nyní jihokorejský gigant sám potvrzuje její příchod. Nicméně zatím známé specifikace nenaznačují žádnou výraznější aktualizaci.
Oživí trh
Chystané zařízení by mělo získat plochý displej o úhlopříčce 6,7 palce, který nabídne Full HD+ rozlišení a 120Hz obnovovací frekvenci. Původní procesor Exynos tentokrát nahradí čipset Snapdragon 6 Gen 3 z dílny Qualcommu. Jedna z potvrzených variant bude založena na 8GB operační paměti RAM a 128GB interním úložišti. Samozřejmě nevynechají ani podporu až 1TB paměťových microSD karet.
Zadní část ponese tři objektivy fotoaparátu s hlavním 50MPx objektivem a bateriový článek o velikosti přibližně 5 000 až 6 000 mAh. Výpis specifikací momentálně můžeme uzavřít bočním snímačem otisků prstů nebo podporou 5G sítí.
Prodejní cena po přepočtu údajně nemá překročit hranici 5 600 Kč, přičemž jedna verze potěší výrazně červenou barvou s černým rámečkem. Český trh by se mohl tohoto telefonu dočkat během letošního roku v rámci známé řady Galaxy A. Další podrobnosti lze venku očekávat za pár dnů či týdnů.
The wait for the next level is almost over.#GalaxyM47 5G is coming soon. Stay tuned for the #NextLevelMonster.#ComingSoon #LoveforMonster #Samsung pic.twitter.com/Aas3qojhEf
— Samsung India (@SamsungIndia) June 19, 2026
You have seen what a Monster can do.
But this is THE NEXT LEVEL MONSTER.
Gear up for 4X!
More multitasking.
More hours of endless gaming.
More strength for the outdoors!
This is the 4X Monster upgrade.
The new #GalaxyM47 5G is arriving soon.
Stay tuned!
#NextLevelMonster… pic.twitter.com/OTrHEqqikA
— Samsung India (@SamsungIndia) June 19, 2026
Ready to level-up your gaming?
Dive into vivid gaming worlds, cruise through them seamlessly and keep your explorations going for longer hours.
Get ready for gaming without limits with the NEXT-LEVEL MONSTER.
#GalaxyM47 5G is arriving soon.
Stay tuned!
#NextLevelMonster… pic.twitter.com/uxfl9ZHeHm
— Samsung India (@SamsungIndia) June 20, 2026
Zdroje: gizmochina.com, gsmarena.com, fonearena.com
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