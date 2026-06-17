Meizu oficiálně přináší chytré hodinky Watch M1

• 17. 6. 2026#Ostatní #Příslušenství
Meizu oficiálně přináší chytré hodinky Watch M1

Meizu Watch M1 | Zdroj: Gizmochina

Čínská značka Meizu se vrací do segmentu s nositelnými zařízeními, kam právě teď mají namířené chytré hodinky nesoucí název Watch M1. Tento přírůstek v portfoliu vystřídá původního zástupce, který byl představen začátkem června 2021. Přestože mezi jednotlivými generacemi uběhlo více než 5 let, tak výrobce nepřipravil žádnou velkou aktualizaci.

Žádný průkopník

Meizu Watch M1 disponují 2,01palcovým AMOLED displejem s rozlišením 502 x 410 pixelů a maximálním jasem 1 000 nitů. Konstrukce dosáhla na certifikaci odolnosti IP68. Přitom některé uživatele může ještě zaujmout zakřivené pouzdro nebo samotné 2,5D sklíčko.

Bateriový článek o velikosti 300 mAh se podle způsobu používání pohybuje v rozmezí 3 – 15 dnů. Proprietární systém nepřináší nic nového. Uživatelé mají možnost zaznamenávat přes 100 různých sportovních aktivit. Vedle toho platí měření tepové frekvence.

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Meizu Watch M1 | Zdroj: Gizmochina

Z dalších dostupných funkcí lze zmínit sledování menstruačních cyklů u žen, monitoring spánkové aktivity, připomenutí dlouhé neaktivity či pitného režimu. Hodinky po spárování přes Bluetooth díky integrovanému mikrofonu a reproduktoru umožňují vyřizování telefonních hovorů.

Prodejní pulty nejspíš nabídnou jedinou barevnou variantu, kde stříbrné pouzdro doplňuje výrazná červená korunka a černý silikonový řemínek. Cenovka po přepočtu vyjde na 920 Kč. Nicméně nelze očekávat nijak výrazně širokou oficiální dostupnost.

Zdroj: gizmochina.com

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Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

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