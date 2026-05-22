Xiaomi vstupuje do světa klipových sluchátek s modelem Clip-on

• 22. 5. 2026#Příslušenství
Xiaomi vstupuje do světa klipových sluchátek s modelem Clip-on

Zdroj: Xiaomi

Xiaomi má ve své nabídce mnoho modelů bezdrátových sluchátek, ale většinou se jedná o špunty nebo pecky. Relativně nedávno jsme se dočkali i nového modelu, který je za ucho a dnes zde máme další pokus, tentokrát klipová Xiaomi Clip-on.

Sluchátka Xiaomi Open Wear Stereo Pro jsou dostupná v Česka [aktualizováno]

První ve své kategorii

Xiaomi Clip-on jsou prvním pokusem klipových sluchátek od Xiaomi. Na trhu existuje jen několik výrobců s tímto designem, například Huawei. Je ale dobré, že si Xiaomi pohrává s odlišnou konstrukcí. Vzhledem k samotné konstrukci je celkem jasné, že se zde nekoná jakékoliv ANC, tedy aktivní potlačení hluku. Na druhou stranu se nejedná o obyčejná sluchátka, jelikož mezi podporovanými kodeky je vedle AAC, SBC i LHDC 5.0.

pms 1779279566 31769624 pms 1779279597 50399264

Zdroj: Xiaomi

Měniče jsou 11mm a Xiaomi slibuje velmi kvalitní zvuk, byť tedy dost marktengových materiálů se točí zejména kolem designu a zpracování. Ostatně sluchátka trochu více působí jako šperk, zejména ve zlatém provedení. O konektivitu se zde stará Bluetooth 5.4. Co se týče výdrže na jedno nabití, tak v případě používání AAC mají dosahovat na 9 hodin, s krabičkou pak na 38 hodin.

pms 1779279577 27984529 pms 1779279586 77467016

Zdroj: Xiaomi

Pokud budete používat náročnější LHDC 5.0, tak se doba zkracuje na 6 hodin, respektive s využitím krabičky pak na 25 hodin. Cena nových sluchátek byla nastavena v přepočtu přibližně na 2 400 Kč bez daně a dalších poplatků. Evropská cena by se mohla pohybovat kolem 3 200 Kč. Kdy se novinka dostane na náš trh, zatím nevíme.

Xiaomi Smart Band 10 Pro: Větší změny se nekonají, ale HRV přibylo

Zdroj: gsmarena.com

APPLE ODEPSAL Mac Pro! 😱 Má MacBook Neo s iPhonovým čipem smysl?

💡ANKETA: Jaká kapacita úložiště je pro vás u nového telefonu naprosté minimum?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim