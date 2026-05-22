Stabilní fixní internet s bonusem: Zvýhodněné tarify a televizní obsah

Zajištění spolehlivého a rychlého domácího připojení zůstává pro naprostou většinu domácností prioritou. Operátor Vodafone v rámci své aktuální kampaně upozorňuje na dlouhodobě zvýhodněné podmínky pro fixní internet, které doplňuje o bonusy v podobě prémiového videoobsahu a hardwarových nabídek za symbolickou cenu.
Vysokorychlostní tarify od 199 Kč
Hlavním pilířem aktuální nabídky je trojice internetových tarifů, u kterých byla cena pro vybrané adresy nastavena na zvýhodněnou úroveň po dobu prvních 12 měsíců. Uživatelé tak mohou získat stabilní konektivitu s výraznou slevou oproti standardním ceníkům.
- Internet 250 Mb/s
- Cena: od 199 Kč měsíčně
- Platnost zvýhodnění: 12 měsíců
- Internet 1 Gb/s
- Cena: od 199 Kč měsíčně
- Platnost zvýhodnění: 12 měsíců
- Internet 2 Gb/s
- Cena: 299 Kč měsíčně
- Platnost zvýhodnění: 12 měsíců
Prémiový obsah a májová soutěž o bezplatné období
Kromě samotného datového připojení získávají noví klienti ke všem variantám internetových tarifů přístup ke streamovací službě prima+ v nejvyšším tarifu PREMIUM na 12 měsíců zdarma. Tento bonus představuje přístup k obsahu bez reklam, v HD kvalitě a s možností sledovat exkluzivní předpremiéry.
Pro objednávky realizované do konce května navíc probíhá spotřebitelská soutěž. Každý, kdo v tomto termínu dokončí objednávku pevného internetu, se automaticky zařazuje do slosování o využívání této služby na celý rok zcela zdarma.
Chytré telefony za korunu k mobilním tarifům
Souběžně s fixním připojením lze využít také hardwarovou akci zaměřenou na mobilní služby. Při pořízení některého z neomezených mobilních tarifů nabízí operátor vybrané chytré telefony za symbolickou 1 Kč. Nabídka pokrývá segment dostupných zařízení s podporou moderních 5G sítí i osvědčených LTE variant.
Kompletní podmínky fixního připojení, ověření dostupnosti rychlostí na konkrétní adrese a možnost zapojit se do soutěže naleznete na oficiálních stránkách Vodafone Internet. Podrobnosti k hardwarové akci s telefony za symbolickou cenu jsou dostupné v sekci Vodafone Nabídky.
Komentáře