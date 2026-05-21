Xiaomi Smart Band 10 Pro: Větší změny se nekonají, ale HRV přibylo

Zdroj: Xiaomi
Xiaomi Smart Band 10 (recenze) byl uveden minulý rok a museli jsme pěkně dlouho počkat na vyšší verzi Xiaomi Smart Band 10 Pro. Ačkoliv byl do názvu přidáno slovíčko Pro, tak se ve své podstatě jedná o jiný produkt, ne jen vylepšený původní model.
GPS i HRV
Původní model Xiaomi Smart Band 9 Pro přišel před dvěma lety, takže byste očekávali, že došlo k více změnám, vylepšením a podobně, ale skutečnost je trochu jiná. Xiaomi Smart Band 10 Pro nenabízí nějak zásadní změny, jelikož je zde stejně velký displej, stejná kapacita baterie. Nabízí se také podpora pozičních systémů i NFC. Dokonce je zde i stejná verze Bluetooth, tedy 5.4.
Novinka je ale o něco málo tenčí a lehčí. Jediná podstatnější změna se odehrála ve sledování životních funkcí, jelikož Xiaomi Smart Band 10 Pro nově podporuje HVR, tedy variabilitu srdečního tepu. Také je zde nový senzor pro sledování tepu a okysličení krve. Dokonce i výdrž na jedno nabití je zde stejná, tedy papírově zvládne až 21 dnů, případně 8 dnů při aktivní funkci stále zapnutého displeje.
Xiaomi Smart Band 10 Pro má nastavenou cenu v přepočtu přibližně na 1 230 Kč, keramická verze pak vychází na 1 540 Kč. Ceny jsou uvedeny bez daně. Zatím nevíme, kdy novinka dorazí do Česka, ale asi to nebude dlouho trvat.
Specifikace
- displej: 1,74 palců, AMOLED, rozlišení 336 x 480 pixelů, podpora plně dotykového ovládání, jas až 2000 nitů s automatickou regulací jasu, 2,5D tvrzené ochranné sklo
- kompatibilní s Android 8,0 a vyšším, iOS 14,0 a vyšším (aplikace Xiaomi Sports Health / Xiaomi Mi Fitness)
- 5ATM (voděodolnost do 50 metrů po dobu 10 minut dle ISO 22810:2010 a GB/T 30106:2013, vhodné pro plavání v bazénech či na mělčině)
- optický snímač tepové frekvence a nasycení krve kyslíkem (SpO2), akcelerometr, gyroskop, senzor okolního osvětlení, geomagnetický senzor
- lineární vibrační motor
- Konektivita: GNSS (podpora pro GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS), NFC, Bluetooth 5.4
- rozměry a hmotnost:
- Kovová verze (M2551B1): 42,84 x 32,16 x 9,7 mm, hmotnost cca 21,6 g (bez řemínku)
- Keramická verze (M2553B1): 43,97 x 33,35 x 9,7 mm, hmotnost cca 28,7 g (bez řemínku)
- baterie a nabíjení: 350 mAh (lithium-iontová polymerová baterie), doba nabíjení cca 90 min; výdrž baterie: až 21 dní v úsporném režimu, až 15 dní při běžném používání, až 8 dní při aktivním AOD (Always-On Display); balení obsahuje: tělo náramku x 1, řemínek x 1, nabíjecí kabel x 1, návod k použití x 1
