Sluchátka Xiaomi Open Wear Stereo Pro jsou dostupná v Česka [aktualizováno]

Aktualizováno 24. 9.
Na začátku července Xiaomi představilo nové chytré brýle a sluchátka Open Wear Stereo Pro. Oficiálně k nám zatím přichází jen sluchátka, přičemž cena je nastavena na 3 899 Kč. K dostání jsou od dnešního dne na českém trhu.
Původní článek 1. 7.
Xiaomi uspořádalo velkou produktovou prezentaci v Číně, během níž odhalilo několik novinek. Největší pozornost na sebe strhly Xiaomi AI Glasses, chytré brýle s pokročilými funkcemi, a nová bezdrátová sluchátka OpenWear Stereo Pro, navržená pro maximální pohodlí a čistý zvuk.
Xiaomi představilo dvě horké novinky
Chytré brýle Xiaomi AI Glasses představují přímou konkurenci modelu Ray-Ban Meta. Nabízejí záznam videa ve 2K rozlišení (1 440p) při 30 snímcích za sekundu a ovládají se výhradně hlasem. Displej zde zcela chybí, místo něj je uživatelské rozhraní založené na hlasových povelech a dotykové ploše umístěné na pravé nožičce brýlí. Uživatel si může zvolit buď klasická dioptrická skla, nebo volitelná fotochromatická skla, která mění propustnost světla.
Brýle váží pouhých 40 gramů a jsou vybaveny 12MP snímačem Sony IMX681, který umožňuje záznam z pohledu první osoby, živé vysílání i fotografování. Kromě toho brýle disponují pěti mikrofony s podporou „kostního“ vedení zvuku a potlačením šumu způsobeného okolím, například větrem. O reprodukci zvuku se starají dva vestavěné reproduktory.
Srdcem zařízení je čipset Qualcomm Snapdragon AR1 v kombinaci s vlastním systémem Xiaomi Vela OS. Vestavěná baterie o kapacitě 263 mAh zajišťuje výdrž až 8 hodin a 36 minut na jedno nabití, což je zhruba dvojnásobek oproti Ray-Ban Meta. Brýle se navíc nabíjejí pomocí standardního USB-C portu, není tedy nutné používat speciální nabíjecí pouzdro.
Xiaomi AI Glasses se v Číně prodávají v černé, hnědé a zelené variantě za cenu 1 999 jüanů, což odpovídá přibližně 278 americkým dolarům (cca 5 900 Kč). Zatím není jasné, zda se dostanou i na mezinárodní trh, nebo na český trh.
Druhou novinkou jsou sluchátka Xiaomi OpenWear Stereo Pro, navržená jako bezdrátová řešení s otevřenou konstrukcí. Mají povrch z kapalného silikonu šetrného k pokožce, který zajišťuje pohodlí i při celodenním nošení. Konstrukce je vybavena tříbodovým systémem opory a háčkem z leteckého titanu pro lepší stabilitu při pohybu. Sluchátka jsou odolná proti vodě a prachu dle normy IP54.
Zvuk zajišťuje průmyslově unikátní systém pěti měničů, jehož základem je velký reproduktor o rozměrech 18 × 13 mm. Zvuk byl laděn týmem kolem značky Harman Golden Ear. Součástí funkcí je i záznam zvuku, AI překlad a automatický přepis řeči. Výdrž sluchátek je až 8,5 hodiny, přičemž nabíjecí pouzdro prodlužuje celkovou dobu poslechu na 45 hodin.
Sluchátka OpenWear Stereo Pro se v Číně prodávají v barvách zlatá, černá a stříbrná za cenu 999 jüanů, což činí přibližně 140 americkým dolarů (cca 3 000 Kč).
