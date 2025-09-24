Sluchátka Xiaomi Open Wear Stereo Pro jsou dostupná v Česka aktualizováno

Sluchátka Xiaomi Open Wear Stereo Pro jsou dostupná v Česka [aktualizováno]
2025-09-24T15:54:52+02:00
• 24. 9. 2025#iOS #Příslušenství

Zdroj: GSM Arena

1

Aktualizováno 24. 9.

Na začátku července Xiaomi představilo nové chytré brýle a sluchátka Open Wear Stereo Pro. Oficiálně k nám zatím přichází jen sluchátka, přičemž cena je nastavena na 3 899 Kč. K dostání jsou od dnešního dne na českém trhu.

Původní článek 1. 7.

Xiaomi uspořádalo velkou produktovou prezentaci v Číně, během níž odhalilo několik novinek. Největší pozornost na sebe strhly Xiaomi AI Glasses, chytré brýle s pokročilými funkcemi, a nová bezdrátová sluchátka OpenWear Stereo Pro, navržená pro maximální pohodlí a čistý zvuk.

Xiaomi představilo dvě horké novinky

Chytré brýle Xiaomi AI Glasses představují přímou konkurenci modelu Ray-Ban Meta. Nabízejí záznam videa ve 2K rozlišení (1 440p) při 30 snímcích za sekundu a ovládají se výhradně hlasem. Displej zde zcela chybí, místo něj je uživatelské rozhraní založené na hlasových povelech a dotykové ploše umístěné na pravé nožičce brýlí. Uživatel si může zvolit buď klasická dioptrická skla, nebo volitelná fotochromatická skla, která mění propustnost světla.

xiaomi bryle2 1436x1432x

Brýle váží pouhých 40 gramů a jsou vybaveny 12MP snímačem Sony IMX681, který umožňuje záznam z pohledu první osoby, živé vysílání i fotografování. Kromě toho brýle disponují pěti mikrofony s podporou „kostního“ vedení zvuku a potlačením šumu způsobeného okolím, například větrem. O reprodukci zvuku se starají dva vestavěné reproduktory.

xiaomi bryle3 1438x1432x xiaomi bryle4 1440x1436x

Zdroj: GSM Arena

Srdcem zařízení je čipset Qualcomm Snapdragon AR1 v kombinaci s vlastním systémem Xiaomi Vela OS. Vestavěná baterie o kapacitě 263 mAh zajišťuje výdrž až 8 hodin a 36 minut na jedno nabití, což je zhruba dvojnásobek oproti Ray-Ban Meta. Brýle se navíc nabíjejí pomocí standardního USB-C portu, není tedy nutné používat speciální nabíjecí pouzdro.

gsmarena 006 1200x800x

Zdroj: GSM Arena

Xiaomi AI Glasses se v Číně prodávají v černé, hnědé a zelené variantě za cenu 1 999 jüanů, což odpovídá přibližně 278 americkým dolarům (cca 5 900 Kč). Zatím není jasné, zda se dostanou i na mezinárodní trh, nebo na český trh.

Druhou novinkou jsou sluchátka Xiaomi OpenWear Stereo Pro, navržená jako bezdrátová řešení s otevřenou konstrukcí. Mají povrch z kapalného silikonu šetrného k pokožce, který zajišťuje pohodlí i při celodenním nošení. Konstrukce je vybavena tříbodovým systémem opory a háčkem z leteckého titanu pro lepší stabilitu při pohybu. Sluchátka jsou odolná proti vodě a prachu dle normy IP54.

gsmarena 008 1200x800x

Zdroj: GSM Arena

Zvuk zajišťuje průmyslově unikátní systém pěti měničů, jehož základem je velký reproduktor o rozměrech 18 × 13 mm. Zvuk byl laděn týmem kolem značky Harman Golden Ear. Součástí funkcí je i záznam zvuku, AI překlad a automatický přepis řeči. Výdrž sluchátek je až 8,5 hodiny, přičemž nabíjecí pouzdro prodlužuje celkovou dobu poslechu na 45 hodin.

Sluchátka OpenWear Stereo Pro se v Číně prodávají v barvách zlatá, černá a stříbrná za cenu 999 jüanů, což činí přibližně 140 americkým dolarů (cca 3 000 Kč).

Zdroj: gsmarena.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Nový iPhone Air, iPhony 17, chytré AirPody a Watch: Stojí za to?

💡ANKETA: Jak chráníte svůj mobil před poškozením?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Jakub Sobotka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

Komentáře

Martin Jeřábek

VIP 24. 9. 2025, 15:56

jsou dostupná v Česka v Nadpisu

Reklama

nejpripojeni
nejpripojeni
vodafone
vodafone
panzerglass
vodafone
panzerglass
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat