Google přináší nové funkce do vyhledávání, slibuje kvalitnější a originální obsah

Zdroj: Google
Lidé obvykle hledají informace, kterým mohou důvěřovat, a to ideálně na svých oblíbených webech a od tvůrců obsahu. Google si je tohoto vědom a rozhodl se přinést nové funkce, které mají uživatelům usnadnit hledání kvalitního obsahu na webu. Hlavní změna spočívá v integraci funkce preferovaných zdrojů přímo do prostředí režimu AI, doprovázená novými nástroji pro rozpoznání původního obsahu.
Google vylepšuje vyhledávání obsahu na internetu
Dosavadní funkce s názvem Preferred Sources (Preferované zdroje) doposud fungovala jen v klasických výsledcích hledání, kde pomáhala zviditelnit články z webů, které sami rádi čteme. Google tuto možnost nově rozšiřuje také na AI přehledy a speciální AI režim. Pokud systém vygeneruje odpověď pomocí umělé inteligence, přímo v textu jasně označí odkazy na weby, které máme na svém seznamu oblíbených.
Podobně jako v sekci Hlavní zprávy budou i v AI rozhraní tyto odkazy opatřeny výrazným štítkem „Preferováno“. V sekci personalizace stačí navštívit správu preferovaných zdrojů a přidat jakoukoliv stránku, která pravidelně publikuje nový obsah. Statistiky Googlu ukazují, že uživatelé na takto označené weby klikají s dvojnásobnou pravděpodobností.
Podle statistik uživatelé klikají na své preferované zdroje s dvojnásobně vyšší pravděpodobností. Do svých osobních seznamů si lidé pdle statistik po celém světě přidali už přes 345 000 unikátních webů.
Rychlý kontext zpráv doprovodí přehledný karusel odkazů
Google zavádí také upravený způsob, jak se dostat k nejnovějším článkům a názorům, kdy je určité téma hodně probíráno. Typickým příkladem jsou aktuální zpravodajské události, u kterých čtenáři sice vyžadují hlubší pohled, ale nejprve ocení stručný kontext a přehled dostupných možností, aby se mohli rozhodnout, kam kliknout dál.
U vybraných dotazů proto vyhledávač začne zobrazovat výrazný karusel s odkazy, ve kterém dostanou přednost právě naše zvolené oblíbené zdroje.
Velmi podobný karusel se brzy objeví také u dotazů, u kterých lidé primárně nehledají suchá fakta, ale spíše osobní zkušenosti a postřehy ostatních uživatelů. V tomto případě bude umělá inteligence pod stručné shrnutí zobrazovat přímé odkazy na diskuse z internetových fór, sociálních sítí nebo komunitních platforem.
Štítek pro nejcitovanější autory odhalí původní zdroje
Poslední zásadní novinkou je rozšíření odznaku „Nejcitovanější. Google s ním začne ve větší míře pracovat přímo na hlavní stránce s výsledky vyhledávání. Tento štítek pomůže okamžitě identifikovat články a reportáže, na které odkazuje velké množství jiných zdrojů. Pro čtenáře to znamená snadnou cestu k primárnímu zdroji informací, ze kterého ostatní weby čerpají.
Vyhledávač bude navíc explicitně uvádět, zda konkrétní nalezený text na takto významný a citovaný zdroj sám odkazuje. Google si od těchto kroků slibuje kvalitnější procházení obsahu na internetu, kde dostanou prostor prověřené informace, autorská tvorba a autentický obsah.
Zdroj: blog.google
Komentáře